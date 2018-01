Estudiantes aprovechó los errores del Rojo

Estudiantes de La Plata le dio vuelta el resultado a Independiente y terminó venciéndolo por 2 a 1, en un partido con mucha acción que se disputó anoche en el estadio "Libertadores de América" en el cierre de la 13ª fecha de la Superliga. El "rojo" se puso en ventaja con un cabezazo de Emanuel Gigliotti, a los 5 minutos del ST, pero el "pincha" aprovechó las desatenciones defensivas del local y igualó por la misma a través de Iván Gómez, a los 14, y luego el colombiano Juan Otero, a los 26, dio vuelta el resultado, tras un grosero error del arquero Martín Campaña. Estudiantes terminó con 10 hombres por la expulsión del ex defensor de Atlético, Gastón Campi, a los 37 del complemento. Así, los de Holan quedaron muy lejos de Boca (a 11 puntos) y el Pincha quedó a 13 con 20 unidades.



GIMNASIA Y EL DECANO

En los restantes encuentros de este lunes, Gimnasia y Esgrima de La Plata se impuso a Rosario Central por 2 a 1 en el estadio "Juan Carmelo Zerillo. Ezequiel Bonifacio, antes de cumplirse el minuto de juego de la etapa inicial, inauguró el marcador para el local, en tanto que Nicolás Colazo alargó las cifras a los 27 minutos del mismo período. Luego, Germán Herrera descontó para el "Canalla", a los 29 del PT. Así, Facundo Sava debutó de buena manera como nuevo DT del Lobo. En tanto, Atlético Tucumán no tuvo piedad de Temperley, al que goleó por 3 a 0 en su reducto. El "Decano" se adelantó en los primeros veinte minutos de juego por el delantero Mauricio Affonso y un cabezazo del defensor Yonathan Cabral. Y con espacios cuando el "Celeste" buscaba desesperado el encuentro, un contragolpe certero de David Barbona puso el 3-0 definitivo para los dirigidos por Ricardo Zielinski, que llegaron a 19 puntos en el certamen. Temperley, que venía invicto en la Superliga desde la asunción de Gastón Esmerado con dos victorias y dos empates, no pudo así seguir sumando puntos importantes en su lucha por salir de los puestos de descenso.

Principales posiciones: Boca 33 puntos; San Lorenzo 27; Unión 25; Talleres y Huracán 24; Belgrano 23; Independiente 22; Argentinos, Colón, Godoy Cruz, Estudiantes y San Martin 20.



BANFIELD, POR LA COPA

Banfield será hoy el primer equipo argentino en participar en la Copa Libertadores 2018, cuando reciba a Independiente del Valle de Ecuador, dirigido por el rafaelino Gabriel Schurrer, por el encuentro de ida de la segunda fase clasificatoria, con el objetivo de dar un paso más para llegar a la etapa de grupos de la máxima competencia internacional. El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio "Florencio Sola", dirigido por el chileno Roberto Tobar y televisación de Fox Sports. Si pasa a la siguiente instancia, deberá superar después al ganador de Chapecoense (Brasil) y Nacional de Montevideo (Uruguay) para acceder a la fase de grupos. Sin Julio Falcioni en el banco de suplentes recuperándose de su operación por nódulos en la garganta, ya que se reincorpora paulatinamente a su trabajo, el "Taladro" reapareció en la Superliga dando vuelta agónicamente a Tigre como visitante, con un doblete de Darío Cvitanich. Será la cuarta participación del "Taladro" en la Libertadores, a la que vuelve después de ocho años, gracias a su quinto puesto en la tabla de posiciones del torneo de Primera División 2016/17. El objetivo, obviamente, será lograr un buen resultado de cara a la revancha, que se disputará el 6 de febrero en el estadio "Olímpico Atahualpa" de Quito, debido a que el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, donde Independiente hace de local, no fue aprobado por no contar con el aforo requerido de 10 000 aficionados para estos eventos continentales. Una vez que logre el primer paso -llegar a la fase de grupos- Banfield deberá optar entre alguna competencia, debido a su corto plantel. El elenco ecuatoriano - finalista 2016 en la Libertadores- se reforzó con los también argentinos Richard Schunke y Cristian Pellerano.