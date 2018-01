Equipamiento para el DIAT está en Rafaela

Luego de las diferentes gestiones realizadas por la subsecretaria de Abordaje Integral del Sedronar y personal del Ministerio del Interior de la Nación, Lidia Saya, para liberar el equipamiento que había sido abandonado en el Correo Argentino, Lalo Bonino confirmó que el equipamiento para el DIAT (Ex Cepla) ya se encuentra en Rafaela.“El día jueves estuvimos recorriendo la casi terminada infraestructura del DIAT, en donde ya pudimos corroborar la instalación de varios aires acondicionados. La verdad es que es una obra impresionante, la que la Nación realiza aquí; y ahora más aún pudiendo confirmarles que el equipamiento está en nuestra ciudad haciendo de este proyecto prácticamente una realidad concretada”; dijo el presidente del Concejo Municipal a cargo de la Intendencia, Lalo Bonino.“En las numerosas conversaciones que mantuvimos con Lidia (Saya), ella pudo transmitir la gran preocupación del Gobierno Nacional para que la obra se termine y se pueda continuar con la articulación programática aprovechando al máximo todas las comodidades que ofrecen estas instalaciones”, continuó el concejal de Cambiemos.Bonino aseguró que "muchos han sido los miedos y la incertidumbre a lo largo de este tiempo sobre la obra, pero a través de estas noticias y avances no hacemos más que confirmar el compromiso que el Gobierno Nacional tiene para con nuestra ciudad".El ex Centro de Prevención Local de Adicciones (Cepla), que ahora modificó su nombre a Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), presentaba en noviembre un 95% de avance de obra y se estimaba que en enero concluyan las tareas. Sin embargo, el equipamiento que ya había sido adquirido se encontraba en una zona gris sin que ningún ministerio del Gobierno nacional asuma su competencia para luego ordenar su traslado a Rafaela. Ahora se consiguió por lo tanto la obra está cada vez más cerca de su inauguración.