Camión chocó caballo, y luego a otro camión

Alrededor de las 6:00 de la víspera, personal policial tomó conocimiento de un grave siniestro vial en la ruta 34, a la altura del km 231, en cercanías del Monasterio Benedictino.Fueron partes dos camiones y un equino.Según fuentes oficiales consultadas por este Diario, uno de los camiones transportaba carbón vegetal, de sur a norte, siendo su conductor Juan Manuel Huertas, oriundo de Buenos Aires.La otra parte fue otro camión del tipo lechero, que transportaba suero lácteo, y que circulaba en sentido contrario, dirigido por Juan Pascual Fernández, de la zona rural de Aldao.Según lo recabado y que se pudo observar en el lugar del accidente -ya que había un caballo muerto a la vera de la ruta-; el camión cisterna que llevaba suero habría colisionado al caballo, y al mismo tiempo, al cambiar su trayectoria, se produjo un roce que involucró al primer camión mencionado.Con tamaña fortuna, que el roce o impacto entre los dos camiones se generó entre los acoplados de las unidades, de allí que el choque no fue de lleno frontalmente.Personal policial interviniente pudo constatar que el caballo no tenía marca, por lo que no se había podido aún identificar a su propietario.Asimismo no resultaron personas lesionadas y luego de un lapso de tiempo la ruta fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular.Además de personal policial de esta Unidad Regional V, actuó en el lugar personal del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional.