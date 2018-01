Mal comienzo para River y Racing

Huracán consiguió anoche una importante victoria al derrotar a River por 1 a 0 en un entretenido partido que jugaron en la continuidad de la 13ª fecha de la Superliga. El único tanto lo marcó el ex delantero de Atlético de Rafaela, Ignacio Pussetto, la figura del partido, a los 27 minutos de la primera parte y de tiro penal, tras una falta de Gonzalo Montiel a Ricardo Noir. El partido comenzó 45’ después debido a una amenaza de bomba en el vestuario del Globo, lo que puso en duda el inicio del encuentro. Con este triunfo, el elenco de Parque de los Patricios que conduce el rafaelino Gustavo Alfaro se ubicó a 9 puntos del líder Boca, mientras que el Millonario, que sumó varios refuerzos de jerarquía (en el segundo tiempo ingresó Lucas Pratto), no comenzó el año de la mejor manera y quedó más lejos del Xeneixe, a 18 puntos.En tanto, Unión se repuso tras empezar perdiendo, dio vuelta el resultado y superó con justicia al renovado Racing, que también empezó el año con derrota, por 2 a 1 en el estadio 15 de Abril. Diego González, de cabeza a los 14 del PT, puso en ventaja a la "Academia", mientras que Franco Soldano, de penal a los 37 de la misma etapa, y el uruguayo Diego Zabala, a los 23 del ST, marcaron los tantos para el local. Cuando se jugaban 26 del PT y la visita ganaba 1 a 0, el arquero de Racing, que ahora quedó a 17 puntos de Boca, Juan Musso, le atajó un penal a Lucas Gamba.En los restantes encuentros del domingo, y en un partido desvirtuado por la temprana expulsión de Marcos Gelabert, Argentinos Juniors logró aprovechar la superioridad de jugadores y se impuso a San Martín de San Juan por 2 a 0, para seguir escalando posiciones en la Superliga. En el segundo tiempo, el "Bicho" lo ganó por los tantos del mediocampista Gastón Machín -asistido por Lucas Barrios, que certificó su retorno a Paternal- y el delantero Damián Batallini. Para ese entonces, el "Santo" sanjuanino ya jugaba con dos hombres menos, por la mencionada expulsión de Gelabert a los 4 del PT y la doble amarilla de Luis Olivera, en el complemento. Con la victoria, el "Bicho" dirigido por Alfredo Berti trepó hasta los 20 puntos, igualó la línea de San Martín y se afirmó dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.Mientras que en Córdoba, Belgrano potenció la crisis de Olimpo al imponerse por 2 a 1. El uruguayo Jonathan Ramis, a los 20 del PT, inauguró el marcador para el visitante. Matías Suárez alargó los guarismos para el "Pirata", a los 14 del complemento, y Emiliano Tellechea descontó en tiempo adicionado para el dueño de casa.Independiente recibirá esta noche a Estudiantes de La Plata en el partido en el que se cerrará la 13ª jornada de la Superliga y en el cual el elenco de Avellaneda buscará regresar a la victoria. El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en el estadio Libertadores de América con arbitraje de Jorge Baliño y televisado por Fox Sports. El Rojo viene de igualar como local 1 a 1 ante Central el miércoles en el pendiente de la fecha 11 y está a 11 de Boca, por lo cual el entrenador Ariel Holan pondrá lo mejor que tiene. Por su parte, el elenco de La Plata sumó varios refuerzos y cosechó 17 unidades en la primera parte del certamen. Antes, desde las 19, Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá frente a Rosario Central, mientras que Atlético Tucumán recibirá a un necesitado Temperley. El primero se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será controlado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports. Gimnasia tendrá el estreno de Facundo Sava como DT, mientras que el Canalla hizo una pobre campaña en el primer período del torneo. En tanto, el Decano será anfitrión de Temperley con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports. El equipo norteño tuvo una primera parte regular, donde el arquero Augusto Batalla tendrá su debut oficial. Por su lado, Temperley no tuvo una buena performance en la primera etapa y está en zona de descenso directo.