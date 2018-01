El tango en Estaño 33

El tango, género musical que caracteriza a nuestro país, tuvo en Rafaela un hito con la presencia de su máximo ícono Carlos Gardel (dúo Gardel-Razzano) en 1925, luego surgen las orquestas típicas que deleitaron a los rafaelinos. Los cambios sociales y culturales hicieron que el tango quizá entrara en un impasse dando lugar a otras formas y estilos de música hasta que vuelve a resurgir. Existió una época de culto al tango y auge en la década de los años 70. Por entonces hubo un lugar que aglutinaba grandes valores del tango y otros géneros musicales. Allí confluyeron un sinnúmero de artistas internacionales, nacionales y locales, “Estaño 33”.Como antecedente inmediato en esa misma década se puede mencionar al “Rancho del tango” que comienza a funcionar pocos años antes que Estaño, en febrero de 1973; por lo tanto ya venía encendiendo la mecha de la pasión tanguera en Rafaela. Estaño se inaugura en setiembre de 1976. Ambos dejaron de funcionar a principios de los años 80. ¿Competían entre sí? El problema fue que “la ciudad no contaba con tanta audiencia de público como para que pudieran trabajar bien dos lugares con características similares” (testimonio de Alba Delfabro).En nota del diario LA OPINION publicada el 6 de diciembre de 2007, “Estaño 33 fue un reducto tanguero rafaelino para el recuerdo”, en base a información suministrada por Liliana de Morbidoni y el 'Bachi' José Luis Inwimkelried, resume la historia del lugar. “Estaño 33 fue uno de los grandes reductos tangueros que tuvo la ciudad. En los altos de la entonces Confitería Munich funcionó sólo durante unos pocos años, pero suficientes para quedar como parte de una historia rica en esta clase de sucesos. Sirve además la nota para rescatar entre estos recuerdos a algunos que fueron sus mentores y ya no están entre nosotros como Chichín Cetta, Ubaldo Magliaro y Eugenio Morbidoni... Corría el mes de setiembre de 1976, cuando en los altos de la Confitería Munich, frente a la plaza 25 de Mayo, toda una tradición rafaelina de los hermanos Pasamonte, inicialmente ubicada en la primera cuadra de calle Saavedra y luego en bulevar Santa Fe, donde ahora está Megatone, comenzó a funcionar Estaño 33, uno de los reductos tangueros que tuvo la ciudad, que aún funcionando no demasiado tiempo logró incorporarse a la historia ciudadana, habida cuenta que por allí desfilaron las más rutilantes estrellas del tango. Todos nombres de primerísima línea, en lo cual tuvo mucho que ver Eugenio Morbidoni, quien era 'el contacto' para obtener todas estas contrataciones. Precisamente, el surgimiento de Estaño 33 fue una idea conjunta y así llevada adelante por Mingo Scalenghe, Ermelindo Pasamonte, Ubaldo Magliaro, Juan Carlos (Chichín) Cetta y el ya mencionado Eugenio Morbidoni…”El nombre se origina por la profesión de unos de sus integrantes, Eugenio Morbidoni. Su hijo, Mariano nos explica: “Estaño por lo general es la barra en las tanguerías, y como mi viejo era orfebre y trabajaba los materiales para hacer las joyas a él se le ocurrió ponerle 33 porque es la graduación del estaño en química”.Fue el viernes 3 de setiembre de 1976. Días antes se había realizado una conferencia de prensa donde se presentaba el lugar que pronto iba a ser un tanguería “de la gente mayor que no encuentra a veces un refugio en la ciudad para compartir amistosamente una copa y una charla”.El diario LA OPINION del 1 de setiembre de 1976 en la nota “Una tanguería se apresta a abrir sus puertas” informaba sobre el nuevo local “que funcionará en la ex confitería Melody (25 de Mayo 63, altos del Munich), será inaugurado el próximo viernes con un show especial integrado por Rodolfo Lesica, el pianista Eduardo di Fusco, el Gotán Trío y el dúo de Rosa y Jorge. Lo informaron anoche los hermanos Pasamonte, propietarios de Estaño 33 y los organizadores de los espectáculos: Ubaldo Magliaro, Domingo Scalenghe, Juan Carlos Cetta y Eugenio Morbidoni, entre bocaditos salados, masas y whisky compartidos con representantes de la prensa local. Di Fusco, un pianista de reconocido talento actuará como músico estable y con sus temas universales amenizará las noches de los martes, miércoles y jueves durante tres meses. Para los fines de semana se prevén espectáculos especiales, con alguna figura de relieve; habrá números foráneos y naturalmente se dará la oportunidad a los músicos locales… Los lunes estará cerrado. Si bien Estaño 33 es eminentemente una tanguería, habrá noches en que la 'figura fuerte' podrá ser un cultor de otros géneros musicales, así habrá folclore, jazz o música de cualquier rincón del mundo…Se aclaró que no será confitería bailable.”“El local tendrá una capacidad para unas 180 personas. La decoración elegante y moderada y la iluminación especial prestarán una cálida intimidad que se verá realzada en las noches de espectáculos ofrecidos a través del pequeño entarimado. Se dejó entrever incluso que si la respuesta del público es amplia, en el verano podría continuar el funcionamiento en el excelente jardín que la confitería Munich posee.”Estaño 33 funcionó del 76 al 83, siendo sus años más fuertes del 76 al 79 donde pasaron un sinnúmero de artistas tanto del orden nacional como de nuestra ciudad entre los que figuran: Rodolfo Lesica; Eduardo Di Fusco (El romántico del piano); Rosa y Jorge (en folclore); Gotán Trío; Carlos Paiva (artista de Canal 9 y 11 del elenco de la Casa de Carlos Gardel); Susana Bruno, Osvaldo Bor; Agustín Garnero (bandoneonista del Gotán Trío, con su propio trío y la voz de Elvio Cobos, del elenco de la Casa de Carlos Gardel); Norberto Rosel; Graciela Borgiatino; Roberto Rufino; Pinky; Ricardo Rosas; Pinky y Raúl Lavié; Jorge Valdés; Juan María Carignano “Su trombón y su show”; Roberto Florio; Jazz Bossa Cuatro; Ariel Barolin; Juan Carlos Sambusetti y Daniel Machado; Modelos de “Suixtil”: Alicia, Zuni, Mónica y Analía (modelos de “Marian Ross”; Melody Jazz Trío; Mario y Mabel; Tango Ballet; Jazz y Tango; Poroto Mehaudy; Roberto Ricardo; Carlos Moreno (voz y tango del elenco Canal 9 y Caño 14); Ruth Durante (la Polaca); Armando Laborde (de notable trayectoria con las orquestas de Juan D´Arienzo y Héctor Varela); Vitral; Cuarteto Jazz Melody; Raúl y su órgano electrónico, etc.