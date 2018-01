“En Rafaela no hay intenciones políticas entre los gremios”

Los gremios han entrado en el ojo de la tormenta, tras diversas declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri y de vincular las nuevas paritarias que se avecinan, donde el mismo gobierno dijo que no pasarán del 15%.Esto ha despertado voces del sector, que siempre llevan a un análisis de los referentes más destacados. Uno de ellos es Roberto Oesquer, secretario general del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde pidió “no generalizar” y agregó que “la gran mayoría de los gremios está en defensa de los trabajadores. Hay de todo, a nivel nacional, hay que salvar las distancias. Pero si un gobierno quiere tocar el interés de los trabajadores, seguramente el gremio va a salir en defensa. Se aprobó una Reforma que va en contra de los jubilados y de los futuros jubilados también y no hay ningún beneficio para los trabajadores. Siempre hay cuestiones a dilucidar, y que se van poniendo en el camino y que tiene que ver con cuestiones de poder. Hay que tener cuidado porque a veces se entra en un círculo vicioso que termina perjudicando a todos y es lógico a veces que se tomen las medidas del caso. Por eso hay que tener una equidad en la realidad que tenemos”, destacó Oesquer.Por su parte, y en relación a los dichos que emitió el gobierno sobre algunos gremios, que “salen a embarrar” la cancha, el secretario local expresó que “a veces es un juego de poder en distintos sectores. De alguna manera, en este mapa, los empresarios quieran resguardarse y esperar algún beneficio que quizá en otro momento no lo podían tener. Hay una realidad en el país y hay que adecuarse a eso, más allá del gobierno de turno porque a veces la realidad nos termina sobrepasando y si uno no la afronta de la mejor manera la vamos a sufrir en carne propia en todos los sectores”, dijo.Uno de los que tomó la palabra en la movilización local que vivió nuestra ciudad, el día que se iba a votar la Reforma Previsional que elaboró este gobierno de Cambiemos, fue el mismo Oesquer. En ese apartado, dijo que la intención de los trabajadores no es “tumbar” este gobierno, sino que entre todos tenemos que ayudarlo a que termine, más allá de no estar de acuerdo con la Reforma: “cuando hicimos la movilización en contra de la Reforma Previsional, dije que a este gobierno hay que ayudarlo a que termine su período democrático, aunque sea con muletas. La solución no es querer sacar a nadie por la ventana, sino que simplemente resguardar los intereses de todos porque la situación del país hoy no es buena”, dijo Oesquer por Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.Y agregó: “son cuestiones políticas y de estrategia. Y el gobierno usufructúa a su favor y se evidencia claramente. Es como que acá volver al kirchnerismo es volver al diablo. Y acá no tenemos que disfrazarnos ni de kirchneristas ni de macristas. Acá hay que ser realistas, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque la realidad va a marcar claramente lo que está pasando en el país. Y yo creo claramente el que no tiene por qué preocuparse por las acusaciones infundadas, tiene que resguardarse y seguir trabajando como siempre por los trabajadores”, destacó.“En Rafaela damos muestras claramente de que no hay intenciones políticas entre los gremios porque todo confluye en una CGT y se trata de resguardar los intereses de los trabajadores, inclusive con los sectores empresarios también. Acá tenemos otra realidad, diferente a la nacional”, dijo Oesquer, enumerando las acciones de trabajo y planteos que llevan adelante con las restantes instituciones, incluyendo el Ministerio de Trabajo.En tanto, sostuvo que “cada cual se tiene que adecuar a su realidad a su propia realidad y creo que a pesar de la crisis que tenemos en el país, en nuestra provincia están dadas las circunstancias para resguardar las necesidades de los trabajadores, los puestos de trabajo y en definitiva las empresas que son las que proveen los puestos de trabajo”, dijo.Además, y ya finalizando su análisis, dijo que “nos guste o no nos guste, otra vez estamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional porque estamos recontra endeudados y empiezan a pedir ajustes, y es como en lo particular cuando debés plata y te empiezan a apurar. Acá le van a sacar plata a los jubilados, para poder acomodar eso. Cambiaron muchas cosas y está a la vista cómo quedó todo. Estiraron la jubilación a los 70 años, e imagínate a un trabajador soldando hasta esa edad. Ni a las empresas les sirve, porque eso lo manifestamos nosotros. En nuestro sector es inviable lo que propusieron”, finalizó.