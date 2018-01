En Morteros se marchó contra la inseguridad

MORTEROS,Un grupo de más de 200 personas en su mayoría mujeres marcharon, bajo la consigna “Morteros unido. Para que no te pase. Súmate para hacer valer nuestros derechos. Basta de inseguridad”. Firmaron un documento con la intención de entregar a las autoridades políticas, policiales y judiciales, pero los vecinos no fueron recibidos por lo que resolvieron auto convocarse todos los sábados a las 18 hasta obtener respuestas concretas.Al dar inicio a la concentración en plaza San Martín dieron lectura a un escrito manifestando que se auto convocan “ante la incertidumbre y el malestar generado en nuestra querida ciudad por la inseguridad, hace meses que venimos viviendo una cadena de hechos delictivos, semana tras semana, pero lo que sucedió el fin de semana pasado nos conmovió a todos, donde hubo un robo seguido de violación.”Más adelante señalaron que buscan respuesta por el cambio que Morteros está viviendo donde se perdió la tranquilidad de la siesta y la noche, y se preguntaron donde quedó ese Morteros tranquilo en que se podía salir, jugar, andar en bicicleta, “sin ese temor de que alguien te arrebate, te tire la puerta o te acosen”.Comenzaron pidiendo a las autoridades que cuiden que nada suceda y pidieron que los reclamos no queden en el aire y la nada, “no queremos oídos sordos, no queremos esperar un hecho fatal y horroroso como lo ocurrido hace pocos días para actuar, no queremos más víctimas de la delincuencia”.Concluyeron manifestando antes de dar inicio a la marcha, “queremos la tranquilidad con la que siempre vivimos en Morteros, no somos ningún partido político, este grupo es abierto a la comunidad, no pertenecemos a ninguna religión, sino que respetamos a todos los credos por igual, no somos niños, jóvenes o adultos, somos todos para que no nos pase, vinimos a decir presente porque queremos respuesta y seguridad”.Con el sonido de pitos, bombos y al grito de Morteros presente, queremos seguridad, partieron desde la plaza San Martín rumbo al edificio municipal con la intención de hacer entrega de un documento, pero ninguna autoridad se hizo presente, por lo que la marcha continuó hasta la comisaría, donde además se encuentra la sede judicial, permaneciendo en todo momento la puerta cerrada, por lo que tampoco concretaron en ese lugar la entrega del documento.La marcha continuó por las calles del centro de la ciudad, la que a medida que iba avanzando fue sumando mayor participación, pero los comerciantes que fueron los que más afectados son ante la ola de robos, mantuvieron sus negocios abiertos demostrando poco interés por lo que está ocurriendo. La marcha concluyó en el monumento a la Madre Tierra entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino y pegando sobre el monumento las pancartas con las leyendas de reclamo a las autoridades.Cuando se estaba desconcentrado el concejal del oficialismo, Walter Racca que se encontraba en las inmediaciones fue convocado para que le dirija un mensaje a la población, quien manifestó que le parecía correcto que la comunidad se manifieste, señalando que es necesario el cambio legislativo y consideró que “Esto es estacional por ahí empeora, por ahí mejora, la comunidad tiene que empezar a auto protegerse, las fuerzas de seguridad y la justicia pongan un poco más de mano dura”. Concluyó diciendo que “Estos chicos son apresados y a los pocos días están libres y siguen delinquiendo, esa es una falla que tiene que ver la justicia y la legislación para poder corregir eso”.Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades que no recibieron el documento, resolvieron autoconvocarse todos los sábados a las 18 en plaza San Martín para marchar hasta que se brinde respuesta cumpliendo con cada uno de los temas planteados en la petición que formulan.