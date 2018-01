BH cayó en San Javier

Luego de un trámite parejo hasta el final del tercer cuarto, en el último parcial Ben Hur no pudo mantener el buen juego y perdió ante el local Central San Javier por 86 a 75 en el partido que completó la novena fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El ala pivot René Vicens fue la figura destacada de la visita con 23 puntos más 9 rebotes.El elenco de Cristian Losano volvió a estar competitivo y con aspiraciones de conseguir un buen resultado hasta los pasajes cercanos al cierre, pero en ese momento se le cerró el aro y de esta manera en esta segunda mitad, con el nuevo entrenador, no pudo conseguir su primer triunfo.Dirigieron Ezequiel Angelini y Emiliano Rossini. Parciales: 23-21, 34-37 y 54 iguales.Chaves 4, Pagano 28, Madrid 12, Ciuffo 11 y Flekesteim 1 (fi). Jorge 15, Thiessoz 10, Fernandez 3 y Oromez 2. DT: G. Cuello.P. Rocchia 9, M. Rocchia 10, Rodriguez 9, Vicens 23 y Carranza 6 (fi). Gerbaldo 15, Burkett 5 y Grande 0. DT: C. Losano.Las posiciones en la Zona C quedaron así: Sport 18; Ceci 15; Central San Javier 14; Libertad y Talleres 12; Trebolense 1; Ben Hur 10.LO QUE VIENEZona A: Almagro vs. Racing, Argentino vs. Atlético Carcarañá y Brown vs. Temperley. Interzonal: Ben Hur vs. Atlético Sastre.Zona B: 9 de Julio vs. El Tala; Platense vs. CACU; Atlético María Juana vs. Alma Juniors. Interzonal: Rivadavia vs. Campaña.Zona C: Ceci vs. Central San Javier; Sport vs. Libertad VT y Talleres vs. Trebolense.Zona D: Atlético San Jorge vs. Atlético Rafaela; Almafuerte vs. Sportsmen y Adeo vs. Unión San Guillermo.PASO SAN LORENZOSan Lorenzo superó 87-82 a Paulistano y cerró de manera invicta su participación en el Grupo B de la Liga de las Américas. Tal como lo muestra el marcador, el partido fue muy parejo y luchado de principio a fin.El Ciclón estuvo muy incómodo ante un equipo joven y atlético como el brasileño. A su vez, estuvo bastante desacertado desde el triple (6/23), una de sus armas y eso generó que el rival golpeara y se agigantara. Pero ante las adversidades, mostró su jerarquía una vez más y sacó adelante el partido, con Gabriel Deck como figura: 27 puntos y 9 rebotes.Al igual que Ferro hace algunos días, el equipo dirigido por Gonzalo García ganó de manera invicta su grupo en la Liga de las Américas, el gran objetivo de la temporada.EN TURQUIACon un tremendo último cuarto (lo ganó 34-14), Argentina superó este domingo por 81-64 a Turquía U15 y quedó como único líder del Grupo B del TBF U16 International Tournament que se disputa hasta el 2 de febrero en Sakarya, Turquía. Federico Copes (18 puntos más 6 rebotes), Fabio Gauto (15 puntos) y Mateo Díaz (12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) fueron los líderes estadísticos del equipo dirigido por Daniel Farabello.