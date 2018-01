Midgets del Litoral: esta mañana deciden si corren el "Coronación"

Los pronósticos extendidos, que eran desalentadores para este fin de semana, se concretaron en la realidad, por cuanto ayer se registraron precipitaciones en diferentes poblaciones del departamento Castellanos.La lluvia, que se manifestó con intermitencia a partir del mediodía, obligó en ese momento a tomar la primera decisión a la entidad fiscalizadora de la categoría Midgets del Litoral, que comunicó la imposibilidad de realizar durante esa jornada sabatina el "Premio Coronación".LA OPINION dialogó ayer en un par de oportunidades con el dirigente Conrado Ingaramo, presidente de la Asociación Midgets del Litoral.En el primer contacto, poco después del mediodía, Ingaramo señaló que "cayeron tres chaparrones y por ese motivo ya decidimos reprogramar la carrera para el domingo".El panorama, a esa hora, no era tan complicado en el predio de deporte motor "Octavio Bessone", pero ya se podía advertir algunos sectores con agua en el circuito "Juan F. B. Basso".Poco antes de las 20:00, este medio volvió a comunicarse con el dirigente, quien expresó en ese segundo contacto que "la lluvia no fue muy importante, ya que estamos hablando de unos 10 milímetros en Vila, pero que representan unos cuantos más en el circuito, porque como siempre lo hacemos, en la noche anterior prácticamente lo inundamos".Conrado agregó que "en esta oportunidad tuvimos que echarle más agua que la normal, porque la tierra estaba muy seca. No podíamos especular con lo que podría ocurrir con el clima, porque el piso lo necesitaba. Ahora no llueve, incluso, apareció el sol, pero los pronósticos no son buenos".Posteriormente expresó que "vamos a esperar hasta la mañana del domingo -por hoy- para tomar una decisión, porque todos queremos llevar adelante la fecha para que podamos dar por terminado el Torneo Oficial, pero, obviamente, dependemos del tiempo".Ya sobre el final de la conversación, el presidente de la AML se lamentó por la situación, al considerar que "estaban dadas todas las condiciones para que el Midgets del Litoral pueda vivir una gran fiesta; confiamos en poder sacar adelante esta fecha para cerrar de la mejor forma posible el certamen".En caso de disputarse hoy el "Premio Coronación" se podrían aplicar algunas variantes en el cronograma oficial de actividades, teniendo en cuenta que mañana será un día laborable.Por lo tanto, será necesario esperar la respectiva confirmación de parte de la AML sobre ambos temas. En principio, se deberá resolver sobre la disputa de esta última fecha del Torneo Oficial "50º Aniversario", para luego sí, aguardar una información precisa sobre los eventuales cambios de horario.