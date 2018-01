Mi sueño es hacer algo en la Argentina

"Mi sueño es hacer algo en Argentina. La técnica y los productos que se usan son extremadamente sencillos de usar, uno puede dejar una pared de concreto como si fuera mármol de Carrara. Tengo un equipo de trabajo hermoso, supercreativo, son todos artistas, discutimos proyectos con libertad. Siempre digo que no es Eugenia Almeida. Es siempre el grupo. Es para mí un honor contar lo que hago. Es un honor para mí ser argentina. Me adapté muy bien al país, tengo amigos con los que tengo una relación de amor infinito, pero mis raíces están en la Argentina, siempre con mi familia, con mis amigos, mi padre que es artista plástico y me enseñó a no tenerle miedo al color ni al trabajo. Soy feliz, hago lo que quiero, estoy feliz por venir de donde vengo, y ser aceptada en este país. Soy un ser bendecido".