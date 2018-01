La industria y el comercio del calzado buscan reposicionarse en la EXICAL

En un mercado más desregulado donde las importaciones crecieron un 22% por segundo año consecutivo, la industria y el comercio nacional reafirmarán su articulación y protagonismo en una de las principales muestras del sector, la Exposición de Calzado y Marroquinería de la Región Centro (EXICAL), que se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de febrero en el Complejo Forja de la ciudad de Córdoba.La industria del calzado, conformada por 1.200 empresas, en su gran mayoría Pymes, que, junto a la cadena valor, ha llegado a ocupar 50.000 puestos de trabajos directos e indirectos, atraviesa un momento complejo, de alta competitividad, ya que en 2017 las importaciones -provenientes principalmente de Indonesia, Brasil y China- superaron los 33 millones de pares, un 22% más respecto al año anterior, siendo que en 2016 habían aumentado en igual porcentaje interanual (27 contra 22 millones de unidades).En ese contexto, más de 200 fábricas de todo el país “mostrarán sus cartas” en EXICAL, exhibiendo alrededor de 40.000 modelos de zapatos, zapatillas, botas, carteras, cintos, entre una gran variedad de productos para hombres, mujeres y niños, anticipando sus propuestas para la temporada Otoño - Invierno de 2018.La muestra está dirigida exclusivamente a comerciantes, un rubro que también está readaptándose, ya que la apertura de importaciones no significó un aumento en las ventas, al tiempo que las plataformas digitales de intercambio están teniendo un rol cada vez más protagónico.“El sector, en general, se está reconfigurando. Los cambios en los hábitos de consumo, que implican una retracción en la demanda y el ingreso del calzado importado, nos llevaron a repensar esta nueva edición de EXICAL, para que no sólo sea una Expo de negocios, sino también de actualización”, comentó Alberto Serra, Gerente de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de Santa Fe, una de las entidades organizadoras.“Es por eso que realizaremos dos talleres prácticos orientados a brindar herramientas que contribuyan a mejorar las ventas, posicionar la marca, adaptarse a las nuevas tecnologías, modalidades de intercambio como el E- Commerce y a los nuevos paradigmas que presenta el mercado”, agregó Elizabeth Jair, Gerente de la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba, la otra institución a cargo de EXICAL.La Exposición, que lleva 35 ediciones y 18 años, es una de las más importantes al reunir visitantes de todo el país, fabricantes de calzado y marroquinería, proveedores de la industria, operadores comerciales, distribuidores, mayoristas, comercios minoristas, empresas de servicios y personas vinculadas a la actividad, que a lo largo de 3 intensas jornadas generan contactos y negocios, dinamizando la actividad y potenciando las economías regionales de cada provincia involucrada.“La integración de la cadena de valor que proponemos en EXICAL requiere de una acción coordinada de todos los actores, por lo que este año sumamos a la Secretaría de Comercio de la Provincia de Córdoba y estamos pensando en nuevas jornadas de capacitación para mejorar la competitividad”, recalcó Jair.Si bien en el último semestre de 2017 hubo algunos síntomas de recuperación en la producción y el consumo que podrían verse reflejados en la próxima edición de EXICAL, el rubro no escapa a la generalidad de la industria textil, que según los datos del INDEC, en los primeros 11 meses de 2017 tuvo una contracción del 8,6% respecto a igual período del año anterior, que también había sido negativo.Las dos cámaras organizadoras, junto a su colega de Buenos Aires, integrantes de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA), ya habían alertado sobre la actual situación, presentando al Gobierno Nacional un plan para la mejora de la competitividad, participando del acuerdo multisectorial firmado el año anterior para “Impulsar la industria textil y de calzado” con incentivos a la producción y al consumo.