Suspenden investidura de Carles Puigdemont

MADRID, 28 (AFP-NA) Por Emmanuelle Michel. - El Tribunal Constitucional español anunció el sábado la suspensión de la investidura, prevista el martes, de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, como presidente de Cataluña, ya que está perseguido por la Justicia.El expresidente, destituido por el gobierno español tras la proclamación de la independencia de Cataluña el 27 de octubre, huyó a Bélgica antes de que se publique su orden de detención.Es el único candidato al puesto de presidente del parlamento regional. El voto de investidura estaba previsto el martes en el Parlamento en donde los independentistas son mayoría. Puigdemont deseaba jurar por videoconferencia, o haciéndose representar por otro diputado.Tras una jornada de debates de los once jueces presentes de la instancia, el Tribunal se lo impide. "El Tribunal Constitucional, por unanimidad, suspende cautelarmente la investidura de Puigdemont salvo si acude en persona al Parlamento previa autorización judicial", indica la instancia en un comunicado difundido al término de una larga reunión.La única posibilidad abierta de momento para que Puigdemont sea designado presidente de la región autónoma sería su regreso a España adonde sería detenido y solicitar entonces libertad provisoria para presentarse al Parlamento."Los Magistrados consideran imprescindible que Puigdemont acuda personalmente a la Cámara y que para ello obtenga previamente la autorización del juez que tramita el proceso penal en el que se ha acordado su detención" por rebelión y sedición, precisa el texto.El Tribunal precisa que "no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado (...) como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario".Los magistrados advierten a los otros miembros del Parlamento catalán "las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión".El Tribunal evitó pronunciarse en lo inmediato sobre un controvertido recurso formulado por el gobierno de Mariano Rajoy con el que busca impugnar el nombramiento de Puigdemont como candidato.Los magistrados se dan diez días para decidir si aceptan examinar el recurso, presentado a pesar del aviso desfavorable del Consejo de Estado, órgano consultor del gobierno.En el intervalo, el tribunal examinará el recurso presentado por diputados del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, en respuesta al del gobierno español. Los magistrados explican que aceptaron escuchar los argumentos de diputados, incluido Carles Puigdemont.La lista presidida por Puigdemont es la que tiene en principio los votos asegurados para la investidura, tras las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña. Pero Madrid estima que su investidura sería "ilegítima" a causa de la causa pendiente ante los tribunales, por rebelión y sedición."Incluso el Tribunal Constitucional rechaza el engaño legal de la Moncloa", sede del gobierno español, reaccionó Puigdemont en su cuenta Twitter.En la misma red social, Rajoy escribió que su gobierno "seguirá cumpliendo, además, su deber de defender la Ley y los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles".