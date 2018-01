“El gremio tiene que aparecer y tenemos muchas fuerzas”

Empieza el año, se reacomoda un poco la agenda y en el horizonte nos topamos con la palabra “paritarias”. Es inevitable. Muchos gremios las esperan. El año duro, la inflación, las malas condiciones de algunos para salir a la calle a trabajar… Y una de las más resonantes, que se lleva la atención de todos en la provincia, es saber cuál será el nuevo salario de los municipales.Durante la semana que pasó, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, instó a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas para que proceda a convocar a la Comisión Paritaria Municipal. Tal como lo impone la legislación vigente, esa Secretaría de Estado, esperan la convocatoria cuanto antes de Intendentes y Presidentes Comunales para la elección de los Representantes Paritarios que la integran y que permitan la inmediata conformación del ámbito de negociación colectiva.“Estamos reclamando en forma urgente una reunión de paritarias, con respecto al aumento para este año 2018 y haciendo hincapié en las paritarias a nivel nacional. En el dibujo de las economías de los presupuestos ellos hablaban de una inflación del 19% y en estos dos años de Cambiemos estamos en una inflación del 70%”, dijo Darío Cocco, secretario general del SEOM de nuestra ciudad, en una entrevista con LA OPINION.Cocco, oteando el panorama y haciendo un análisis de esta nueva situación que se impone, dijo que no entiende por qué el Gobierno dijo que el aumento debería ser del 15%: “estamos hablando de otra realidad”, expresó el gremialista y agregó: “lo que nosotros consumimos en general, sin contar los servicios y demás, ha aumentado mucho más que eso y el valor adquisitivo se ha perdido mucho en estos años”.El gobierno nacional quiere archivar la “cláusula gatillo” e imponer en las paritarias subas del 15 por ciento sin revisiones, en línea con la meta oficial de inflación prevista para 2018. FESTRAM, por su parte, analiza la política económica del Gobierno y su impacto en la pérdida del poder adquisitivo en el sector municipal. Evaluaron las tergiversadas metas inflacionarias que viene anunciando el equipo económico, los valores de la canasta básica y la incertidumbre inflacionaria que generan las recientes devaluaciones.“Vemos muy dura la negociación porque por parte del gobierno nacional no hacen la misma mirada. Todas las políticas se aplican en contra del valor adquisitivo y parece que hay dos países distintos, porque nos dicen que el techo tiene que ser un 15%, pero después todo lo demás aumenta un 35, o un 40%. Es todo muy diferente a lo que después le exigen a los trabajadores”, señaló Cocco a este diario.Y siguió hablando de números: “los trabajadores no hablan de número específico porque es muy difícil determinar esa parte. Pero sí saben de la inflación que hay y saben que nada condice con lo que expresa el Gobierno nacional. Encima dijeron que van a sacar la cláusula gatillo… no creemos que ningún gremio pueda llegar a algún tipo de acuerdo en estas condiciones y nos encontrarán en la calle protestando, en contra de la Reforma Laboral, paritarias, ya que no tenemos otra manera de torcer este rumbo económico al que nos están llevando”.El dirigente gremial no quiso hablar de números puntuales, no quiso decir cuál es la cifra con la que irá el gremio a pedir la recomposición salarial, pero aseguró que será superior al 15%, por “la gran inflación que hay”, expresó.En tanto, agregó que este momento que se avecina será “clave”, ya que entiende que es el momento en el cual el gremio tiene que aparecer: “para nosotros este es un momento muy importante, porque lo que ocurra ahora en paritarias nos enmarca y nos determina en lo que pueda ocurrir en el resto del año. Pero sí te digo que tenemos muchas fuerzas y muchas expectativas. Las paritarias son duras, difíciles, con conflictos, con paros y todo, pero estamos totalmente convencidos de todo lo que estamos necesitando, relacionado con la necesidad de los trabajadores. Ellos nos eligieron a nosotros para defender el sueldo y en eso estamos. Tenemos que aparecer sí o sí y no podemos no tomar una postura ante una Reforma que es un ajuste, que te saca derechos. Lo mismo con el derecho provisional, por eso creemos que son momentos trascendentales para estas instituciones. Es ahora o nunca, y me llena de fortaleza este momento, me dan ganas, más allá del momento que estamos viviendo”, alertó.En el cierre de la charla se refirió a los entes municipales de nuestra ciudad, con los cuales conversa a menudo y en donde últimamente ha tenido buenos avances con diferentes funcionarios del gabinete del intendente Luis Castellano: “tenemos un diálogo permanente, inclusive con (el jefe de Gabinete Marcos)Corach tenemos una comunicación muy fluida. Creemos que no va a haber ningún tipo de inconveniente, tenemos una buena relación de todos estos años de paritarias, obviamente cada uno defendiendo lo suyo. Queremos que siga siendo así, trabajando todos juntos, y buscando lo mejor. Apostamos a la mesa de diálogo, ya que sin esa mesa es muy difícil comenzar a resolver ese problema. Creo que con las autoridades actuales lo hemos realizado todos estos años de buena manera”, concluyó.