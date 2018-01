Rodrigo Depetris, de regreso a casa

Se lo esperaba para hoy y cumplió. Tras varias idas y vueltas, Rodrigo Depetris (27) al fin pudo cristalizar su salida de Tigre y apenas llegado a Rafaela en horas de la siesta, no perdió tiempo para comenzar a entrenar nuevamente en Atlético, su casa. Mientras el resto del plantel descansa, el Roli realizó tareas físicas en un sector de la cancha principal del predio junto al Profe Gabriel Yomaha, mientras el entrenador Lucas Bovaglio y su asistente, Fernando Clementz, observaban con atención sus movimientos. Físicamente, el polifuncional está intacto, ya que venía entrenando con la Reserva del Matador al aguardo de su desvinculación. Y una vez que finalizó la solitaria práctica, algo que volverá a ocurrir este sábado por la mañana, la primera y hasta ahora única cara nueva, aunque no tanto, de la Crema para la reanudación de la Primera B Nacional dialogó con LA OPINION. “Contento de estar nuevamente en el club, donde ya hemos empezado a realizar los primeros entrenamientos para ir poniéndonos a punto y así poder estar a la par de mis nuevos compañeros”, relató el oriundo de San Jorge, dándole inicio a su segundo ciclo en la Crema.

- Roli, dos años y medio después de tu salida de Atlético, ¿con qué club te encontraste?

- Con muchas cosas nuevas, con un club en progreso y con muchos recuerdos lindos que a uno lo ponen contento.

- ¿Qué pudiste hablar con Lucas con respecto a tus expectativas en el plantel?

- Hemos estado hablando mucho apenas llegué a la ciudad, antes del entrenamiento, de la forma de trabajar que tienen ellos, de la metodología de trabajo, pero no hablamos tanto de mi función ni de lo posicional. Se habló un poco de cómo estaba el grupo y para mantenerme al tanto de esos detalles.

- Costó un poco la salida de Tigre, ya que desde hace casi un mes Atlético te tenía en carpeta.

- Ya había dicho con anterioridad que Lucas me había llamado, aunque la dirigencia del club no se había comunicado con mi representante hasta la semana pasada. Y se juntaron, nos pusimos de acuerdo rápidamente con los números y después se demoró un poco la rescisión con Tigre. Al fin y al cabo, ellos, sabiendo la posibilidad mía de venir para acá, obviamente no cumplieron con lo que habíamos hablado. Entonces se demoró un poco por eso y era algo que sabía que podía llegar a pasar. Y como no lo maneja gente seria, podía pasar eso. Pero ya paso, es cosa del pasado y ahora estoy en un club donde me siento muy contento.

- Desde que se mencionó tu probable regreso, en las redes sociales los hinchas te manifestaron su apoyo. ¿Lo viviste de esa manera en este mes de negociaciones?

- Si, lo digo siempre cada vez que hablo. El cariño que me da la gente es también las ganas que te dan y que nacen de volver al club y de querer venir a conseguir cosas importantes en este plazo. La gente me lo hizo saber a través de mensajes de las ganas que tenían de que venga. Es algo importante para mi eso, me pone más contento y me da más fuerzas para lo que se viene.

- Ya estás en la historia de Atlético por aquel recordado gol a Colón que sirvió para seguir en Primera y mandar a la B al Sabalero. Ahora llegaste para reforzar al puntero de la B Nacional y...¿para hacer más historia pero con un ascenso?

- Gracias a Dios me tocó hacer un gol importante para el club, algo que la gente, yo y mi familia recordamos mucho. Eso me puso muy feliz por haber logrado una permanencia en el club donde me formé y me dio muchas cosas para crecer desde la futbolístico. Y ahora vengo a aportar lo mejor de mi. Como decís, vengo a un grupo que está muy bien, que está haciendo un gran campeonato, pero vengo a aportar mi granito de arena para colaborar y que sigan saliendo las cosas de buena manera.

- ¿Qué te dejó estos 2 años y medio afuera del club, con un paso en Europa y un par de equipos de Primera División?

- El paso por Grecia (Olimpiakos Volou) deportivamente fue bueno. En pocos partidos pude hacer varios goles y después, en Sarmiento de Junín, en la etapa donde me tocó tener más continuidad, me sentí bien, que fue en la etapa de Caruso Lombardi, donde después me llevó a Tigre por el rendimiento que había tenido con él. Luego, en el último año, me tocó alternar con otros entrenadores, pero me llevó mucha experiencia, muchos partidos en Primera, donde se ha peleado por distintas cosas, algo que te hace crecer y mucho, tanto como jugador como en la maduración.

- ¿Te surgió alguna otra oferta en los últimos días o solamente manejabas lo de Atlético?

- Hubo otras posibilidades, más en el inicio del mercado de pases, donde hubo alguna chance de ir afuera. Preferí esperar, y cuando mi representante me habló de la posibilidad de Atlético también le comuniqué que le demos prioridad porque tenía muchas ganas de volver.