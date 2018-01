Pedro Emmert siente un "gran orgullo" por ganar en La Paz y apunta al Sudamericano

Combinar tres disciplinas en una sola y desarrollarlas en el mejor nivel posible, convierte al triatlón en uno de los más extenuantes, y a la vez apasionantes, deportes. Quienes lo practican requieren de un entrenamiento que va creciendo en intensidad y cantidad a medida que se superan niveles. El sábado pasado, Pedro Emmert se dio el gusto, con 15 años (cumplirá 16 en junio), de ganar la modalidad Sprint ante chicos y grandes de mayor recorrido y experiencia, nada más y nada menos que en La Paz.

Con su 1m82cm. de altura y 68 kilos de peso, transitó los 750 metros de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de atletismo en poco más de 1h04m. A unos días del gran triunfo nos contó su satisfacción por haber inscripto su nombre entre los vencedores, y además en la previa del Tria de San Lorenzo que es una de las instancias clasificatorias para el Sudamericano, su próximo objetivo. “Hasta ahora fue uno de los triunfos mas importantes. También uno de los primeros que tengo, siempre me ha tocado remarla de atrás, porque empezamos desde abajo. Pero es un orgullo muy grande, aunque no sea la carrera mas importante en cuanto a puntaje, pero es muy tradicional y es la gran fiesta del triatlón argentino, una de las mejores de Sudamérica”, señaló luego de uno de sus entrenamientos diarios, donde merece citarse, había hecho natación y luego 70 kilómetros de pedestrismo por la ruta 70.

Sobre el trámite de competencia de lo que fue su carrera ideal, Pedro admitió que “salir bien del agua fue un aspecto positivo, éramos un lote de seis y después había otro pelotón de 16 chicos. Lo bueno, a diferencia de otras veces, es que pude remar desde adelante en el ciclismo, bajarme bien de la bici y después seguir al frente en la carrera. En el final, fue un poco una sorpresa la aparición de Giménez (Kevin, el segundo) tan cerca, pero con el último resto que quedaba se pudo dar el triunfo”.

Después de un año en Buenos Aires, entrenando y estudiando en el CENARD, a modo de balance destacó que “fue un largo recorrido por Buenos Aires, me formé ahi durante todo el año, aunque en los últimos meses fue mitad preparación en el CENARD y mitad en Rafaela, porque en las vacaciones me vine para acá, luego que cerraran por un tiempo las instalaciones”.

No obstante, resaltó que el plan de trabajo se ha podido dar con normalidad y la pauta estuvo sin dudas con esta victoria. “Fueron muy buenas semanas, entrenando acá con mi papá que me acompaña en la parte de ciclismo y pedestrismo. En Ben Hur hago natación, con unos amigos que andan bien también y estoy recontento. Todo eso me ayuda mucho, siguiendo el plan de entrenamiento diario que me dejó Miguel Seoane (entrenador del equipo argentino), en Buenos Aires, que estuvo en La Paz y estuvo tan contento como nosotros por cómo se dio todo”.

Con un par de temporadas ya corriendo Sprint, Emmert reconoció que “esta vez a La Paz llegué mejor preparado físicamente, con mayor experiencia, pero también mejor de la cabeza, sabiendo que podíamos hacer una buena participación. Por edad recién ahora tendría que estar arrancando a correr Sprint, de allí que todo el tiempo que gané en el último tiempo haciendo estas distancias fue valioso".

En cuanto a lo que vendrá destacó que “estamos buscando clasificar para el Sudamericano de Montevideo, para probarme con los mejores chicos de Argentina y los de Sudamérica. Por eso quiero hacer bien las carreras clasificatorias, ya pasó San Juan, pero este fin de semana está San Lorenzo. No creo que vaya a Catamarca porque el circuito tiene muchas pendientes y está muy encima del Vendimia, en Mendoza, que ese es muy importante”.

Consultado sobre si cree que luego de La Paz y de mantener este nivel se puede abrir una puerta para Buenos Aires 2018, Emmert respondió que "no creo, es algo en lo que no pienso porque me parece que ya está el equipo bastante armado de acuerdo a las giras que hicieron por el exterior y a la participación que tuvieron en los Juegos Sudamericanos en Chile. Son dos chicos de muy buen nivel y ojalá que les vaya muy bien".