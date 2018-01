"Los trabajadores no somos un descarte"

El Sindicato Unico de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) emitió un crítico documento sobre la política de obras viales del Gobierno nacional al considerar que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el sector de los concesionarios de peajes."Detrás del ambicioso plan de obras que impulsa el Gobierno Nacional en los Corredores Viales Nacionales, que propone rutas seguras y progreso para nuestro país, las fuentes de trabajo de cientos de trabajadores de peaje están en un estado de incertidumbre. A horas de la publicación de los pliegos de licitación de los 6 corredores viales nacionales que forman parte de esta primera etapa que se construirá bajo la modalidad PPP, aún no tenemos definiciones concretas sobre qué funciones desempeñarán aquellos compañeros de las estaciones de peaje que se levanten o se trasladen", subraya en su tramo inicial el documento del SUTPA.Asimismo, considera que "mucho más complicada aún es la situación en la provincia de Santa Fe, donde el Gobierno Nacional anunció que repavimentará la ruta nacional 11 desde Santa Fe a Resistencia y transformará el corredor en lo que llama "ruta segura". Esto significa la construcción de un tercer carril en algunos tramos para facilitar el sobrepaso de vehículos, sin contemplar ningún servicio para el usuario ¿Ruta segura o ruta insegura?"."La decisión de levantar los peajes de esa ruta nacional fue confirmada por Federico Angelini, diputado provincial por Cambiemos y presidente del PRO en Santa Fe. En ningún momento el legislador se refirió a la suerte que correrán sus coprovincianos que para él parece carecer de importancia. Los intendentes de los municipios que atraviesa esa ruta han manifestado su preocupación, contraponiéndose a la insensible posición del diputado Angelini", cuestiona el sindicato que preside Sergio Sánchez.Al referirse al levantamiento del peaje de la ciudad santafesina de Videla, José Noceda, su intendente, dijo: "No solamente sería el empleo directo, sino lo que genera indirectamente. Los vehículos cargan combustible en las estaciones de acá". Además, y haciendo hincapié al perjuicio que para la economía regional representaría, señaló que en su localidad hay tres fuentes de trabajo destacadas: la Comuna, la Cooperativa Agrícola y el peaje.Noceda además se refirió al desconocimiento que hay sobre el futuro de la ruta y quién brindará asistencia en caso de algún siniestro, cortará los yuyos o brindará el servicio que hoy presta el concesionario. "Es preocupante que el gobierno no haya informado. Nadie sabe nada. No sabemos quién va a hacer el mantenimiento de la ruta. Tendría que haber información de Vialidad Nacional"."Preocupa la insensibilidad de los funcionarios públicos que fueron votados por quienes creyeron que les asegurarían un futuro mejor para ellos y su familia. No hay crecimiento posible ni sostenible para un país que no priorice a los trabajadores y cuyos gobernantes sólo pretendan precarizarlos para asegurarse la inversión de capitales extranjeros en el país que serán garantizados por todos los argentinos, incluso aquellos que queden en la calle", finaliza el comunicado.