Se negó a entregar su moto y fue arrestado

Un sujeto de 23 años fue arrestado tras resistirse a entregar su motocicleta a personal de Protección Vial y Comunitaria.Efectivos policiales se hicieron presentes en la intersección de Av. Mitre e Italia donde personal municipal se encontraba con el individuo mencionado quien se negaba a hacer entrega de su motocicleta la cual debía ser retenida.Se aprehendió al sujeto y se lo trasladó a sede policial quedando a disposición de la Justicia.Labor realizada por personal de Comisaría Nº 1 de Rafaela.* Siendo la 1:30 de la víspera, al encontrarse el Jefe y Subjefe de la Unidad Regional de recorridas preventivas en jurisdicción de la Comisaria 2ª, al hacer paso por Bv. Roca y calle 3 de Febrero, procedieron al chequeo de un ciclomotor marca Corven Energy color negro, guiado por Eduardo Martín C., de 18 años. Debido a que dicho conductor no contaba con la documentación exigida sobre dicho birrodado se procedió a comisionar a personal de Protección Vial y Comunitaria quien tras labrar el correspondiente acta de infracción procedió a la retención y traslado de referido birrodado.* Por otra parte, siendo la 1:10 de la madrugada de ayer, al encontrarse también el Jefe y Subjefe de la Unidad Regional de recorridas preventivas en jurisdicción de la Comisaria 2ª, al hacer paso por intersección de calles Monteagudo y Chacabuco, procedieron al chequeo de un ciclomotor marca Honda Wave color azul, que era guiado por Eric S., y debido a que el conductor no contaba con la documentación exigida sobre dicho birrodado se procedió a comisionar personal de Protección Vial y Comunitaria quien tras labrar el correspondiente acta de infracción procedió a la retención y traslado del referido birrodado.