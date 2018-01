Líderes mundiales

La encuesta de WIN/GIA/Voices realizada en noviembre último en 55 países sobre la base de 52.793 personas cubriendo todas las regiones del planeta, nos brinda información sobre cuál es la opinión de los ciudadanos del mundo sobre los principales líderes globales. La investigación incluye 12 líderes: los jefes de estado o de gobierno de Alemania, Francia, Gran Bretaña, China, India, Israel, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán y al Papa.

La primera conclusión es que, una vez más, el Papa Francisco es quien detenta las opiniones más favorables, muy por encima de todos los demás incluidos en el sondeo. Así un 56% de la población mundial tiene una opinión positiva sobre el Jefe de la Iglesia Católica mientras que un 18% negativa y un 26% no responden o no sabe. En la medición global del 2015 dichos porcentajes eran similares pero con un mayor desconocimiento entonces: 54% favorable, 12% desfavorable y 34% no opina.

Lo interesante del Papa es que, entre los 55 países incluidos, en 51 de ellos se registran más opiniones positivas que negativas y sólo en tres países predominan las desfavorables: Pakistán, Turquía y Serbia. Su popularidad es mayor en la región latinoamericana donde promedia un 76% de opiniones positivas (90% en Colombia, 80% en Argentina, 71% en Brasil, 76% Ecuador, 74% en México y 63% en Perú) y en los países de la Unión Europea donde promedia 66% de imagen favorable (Italia 86%, España 74%, Alemania 67% y Francia 64%).

El Papa logra evaluaciones a favor en todas las regiones, y aún en Europa que se ha secularizado mucho en las últimas décadas, el mensaje del Papa llega y es popular. En este marco, las tensiones que han tenido lugar durante la reciente visita del Papa a Chile, pueden considerarse como la excepción a la regla de esta buena imagen global. No se han registrado situaciones semejantes, ni en la visita a EE. UU., a países del Asia como Corea del Sur, Filipinas, Myanmar o Bangladesh, o en los que ha visitado en América Latina, como Brasil, México, Cuba, Colombia, Paraguay Bolivia y Ecuador. Tampoco en Perú se registran conflictos de este tipo. La paradoja es que sobre 22 viajes realizados por el Papa en sus casi cinco años de gestión al frente de la Iglesia Católica, ha sido el de un país latinoamericano como Chile el más conflictivo.

Le sigue en el ranking la premier alemana Angela Merkel quien resulta ser la más popular de los jefes de estado medidos. A pesar de las dificultades y problemas internos que actualmente enfrenta para formar gobierno, cuenta con una evaluación mundial positiva del 49% y superior a la que tenía dos años atrás que era del 42%. Muy cerca se ubica el presidente Macron, hecho significativo ya que hace poco que gobierna el país y recién hace 18 meses que constituyó el partido que lo llevó al poder. Es, sin duda, una figura que está adquiriendo relevancia en el contexto mundial y una de los líderes a los que más se mira del mundo occidental y en el ámbito global, como lo muestra su reciente gira por China que culminó llamando a la unidad de Europa.

Que los tres líderes globales mejor valorados en el ámbito mundial sean occidentales, muestra que pese al auge del Asia y el rol cada día más importante del mundo emergente, Occidente sigue jugando un rol relevante, hoy más por su proyección cultural que por su poder militar o económico. Los restantes líderes estudiados obtienen porcentajes de adhesión significativamente menores y sólo tienen saldo de imagen positiva (diferencia entre opiniones favorables y desfavorables) Modi, May, Xi Jinping y Putin. Ello muestra que quienes gobiernan las potencias emergentes (China, India y Rusia), han logrado una imagen positiva en el mundo, aunque en menor medida que los líderes europeos.En el caso de Putin, ha crecido en imagen favorable del 33% al 43% y observamos que mide favorablemente en distintas regiones del mundo con la excepción de Estados Unidos donde su opinión positiva es de sólo 14% y la Unión Europea donde es del 28%. La imagen con predominio favorable de Xi Jinping, se da en un contexto en el cual China se va afianzando como segunda potencia global, aunque más como actor económico que político o militar. En cambio, son más críticas las opiniones sobre Trump, Erdogan, Rouhani, Netanyahu y el Rey de Arabia Saudita.