Nota III



No obstante, tras largo rato de concentrar toda su voluntad en los dedos que aferraban el lápiz, pudo garabatear, torpemente, con rasgos desparejados, las primeras letras. Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Le pareció que, sin empuñar un arma ni proferir un grito, era únicamente así, por medio de las palabras que durante años, con unos bríos de entusiasmo y esperanzas de los que ya no conservaba el menor reflejo, había hilvanado para transformar en canciones, como ahora podía expresar un atisbo de sublevación, repudiar tanta violencia y atropello y, sobre todo, plasmar un escueto legado de esos efímeros y, sin duda, últimos instantes. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Por imperio de la ansiedad, queriendo obtener el mayor provecho del escasísimo tiempo que aún podría disponer, rasgó el papel con frases austeras, despojadas de cualquier artilugio o metáfora con que en otras épocas había procurado embellecer sus canciones. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¡Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto! Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto.

Hasta que la voz de Danilo, convertida en un susurro apremiante, lo obligó a detenerse:

-¡Cuidado! ¡Allí vienen!

Sobresaltado, permaneció a la expectativa. No le resultó difícil identificar, entre los gritos y las quejas lacerantes y los golpes y algunos sordos disparos que provenían desde diversos lugares del estadio, el sonido cada vez más cercano de pasos en ritmo marcial. Sí. Tal vez ahora vienen a dar el zarpazo definitivo. Terminar la obra que se han propuesto. Al menos para mí. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento... Cerró fuertemente el puño sobre el papel y, transformado en una minúscula bola, se lo tendió a Danilo.

-¡Guárdalo! Ellos no deben encontrarlo. ¡Te lo recomiendo, por favor!

(Sí. El final. Ahora.)

Los presentimientos que habían ido creciendo durante los últimos días por las enfervorizadas arengas de algunos militares, por el estallido de protesta y malestar en varios regimientos, por la irrupción de los soldados en el edificio de la Universidad Técnica, llegaron a tener abrumadora certeza apenas traspuso la puerta del estadio con las manos en la nuca, empujado con aspereza hacia la cancha de fútbol que ya aparecía cubierta por cuerpos apretujados. Como si fuéramos los insectos más repugnantes. Que no merecen otra cosa que ser aplastados con la mayor violencia. Sin piedad.

Por un segundo, al echar un leve vistazo a su alrededor, sobre las inmensas tribunas, no pudo desalojar una dosis de aprensión, congoja y desasosiego al evocar otro momento, varios años atrás, cuando en vez de soldados en postura firme y alerta, con los caños de las metralletas a punto de vomitar fuego, se encontraban atestadas por hombres y mujeres que, en similar grado de fervor y algarabía, aplaudían y vivaban su nombre como la recompensa más significativa por haber ganado el concurso de la Nueva Canción Chilena. Nunca había experimentado conmoción tan fuerte en mi vida. Desde entonces quedó establecida entre ellos y yo una intensa y vivificante comunicación. Ya no pude dejar de sentirme en deuda con cada uno de los habitantes de mi pueblo por tanto apoyo y cariño. Pretendí, con esfuerzo y sin duda escasos méritos, retribuírselos al escribir cada nueva canción. Reflejando lo que sentían y soñaban y, también, tratando de infundirles la esperanza de aspirar a un mejor modo de vida.

Pero ya no podría hacerlo. Lo abatió esa certeza al dar los primeros pasos en el interior del estadio y ser uno más de los prisioneros que los otros, esos soldados torvos y soberbios en el ejercicio del mando, con golpes y órdenes dictadas a gritos y la amenazante presencia de las pistolas, cachiporras, metralletas, agolpaban igual que un rebaño dócil y humillado. No pudo ni quiso aceptar eso. Dejar algo. No un mensaje o una canción. Simplemente unos versos. Los últimos. Para expresar lo que debimos vivir todos aquí.

El propósito se transformó en obsesión. Fija. Casi demencial. Sobre todo por encontrarse urgido por el tiempo que ya no dominaba, pero tenía plena conciencia de que era extremadamente efímero, volátil. Tal vez habría sido demasiado optimista imaginar lo que pasaría cinco minutos después. En cualquier instante uno de estos locos, por gusto o por descuido, podía apretar el gatillo.

Ya no tuvo otra intención -cuando esporádicamente gozaba de cierta lucidez, venciendo el dolor y el cruel aturdimiento que le inferían los golpes, las reiteradas preguntas, el acoso de las luces- que borronear algunas palabras sobre cualquier trozo de papel. El único y último signo que podría presentar en la batalla que, dentro de horas o minutos o segundos, iba a perder definitivamente.)

Borrada la noción del tiempo y de lo que ocurría fuera del estrecho reducto donde nos habían confinado. Sin alternativa para armar una defensa y menos intentar una evasión, tuvimos la seguridad de estar condenados a la muerte que ellos, con manifiesta perversidad, tenían el absoluto poder de planear, disponer, ejecutar en el momento deseado. Semejantes a hormigas que podían sacarse de encima con una simple pisada. Y no escatimaron ningún método en la tarea de doblegarnos. Patadas, azotes con gruesas lonjas de cuero, la cabeza hundida en un balde lleno de agua. Tras varias horas de tortura quedábamos exánimes sobre el suelo barroso, quebrados los huesos, incapaces de pronunciar una palabra o efectuar el menor movimiento, con el ínfimo gusto de haber resistido todas las presiones, sin quejas, ni claudicar en nuestras convicciones, ni, sobre todo, delatar o traicionar a nuestros compañeros. Eso conseguía avivar su repudio y, con el propósito de apagar cualquier soplo de rebeldía, redoblaban cada vez más el rigor y la brutalidad de los castigos.

Durante los escasos momentos en que nos dejaban solos -tal vez para hacernos recapacitar y desistir de nuestro obtuso silencio o porque, desmayados, no les podíamos brindar ninguna utilidad-, llegábamos a tener cabal dimensión no sólo de estar abroquelados en un sótano inmundo, aislados de los otros prisioneros diseminados por el estadio, sino también, peor aún, que el tiempo se nos evaporaba con terrible rapidez. Entonces, tal vez para eludir la idea de que cada segundo podía ser el último, hablábamos. En tono apenas audible, con dificultad para armar una frase o expresar un pensamiento. Resultaba el único medio que nos quedaba para intercambiar confesiones y darnos mutuo apoyo. Casi desconocidas nuestras voces por la caída de algunos dientes y la mandíbula destrozada por los golpes. Al observar la cara de Víctor surcada de heridas sangrantes, los labios brutalmente hinchados, esforzándose por abrir los ojos de tanto en tanto, imaginaba que yo también debía traslucir un parecido aspecto de bochorno y decrepitud. Sobrecogidos por la cercana presencia de la muerte, al principio él se mostró obsedido por confesar con palabras fervorosas y entrecortadas, que apenas lograba entender, el profundo amor que experimentaba por su mujer, la querida Joan, y sus hijas, ya convencido de que no volvería a verlas. Después lo invadió el urgente deseo de escribir. Como durante años compuso canciones a través de las cuales había querido exponer los sueños, las preocupaciones, los ideales que alentaban los habitantes del país, entonces quiso dejar un legado, dar testimonio de lo que estábamos viviendo. Consideré un inusitado privilegio poder ofrecerle una arrugada receta que, inesperadamente, descubrí en un bolsillo del pantalón. Pese a la dificultad para sostener el minúsculo lápiz, no cejó en su propósito y, con una mezcla de admiración y deslumbramiento, me limité a observarlo en silencio, sin atreverme a interrumpirlo, subyugado por el denuedo y la concentración con que realizaba el trabajo. Absorto. Desinteresado u olvidado de cuanto ocurría a su alrededor.

Hasta producirse el final. Al percibir el creciente y ya familiar sonido de pasos, Víctor, sobresaltado y con una repentina energía, arrojó el lápiz a un costado y me tendió, luego de estrujarlo, el papel que había escrito. Alcancé a tomarlo mientras un grupo de soldados ingresaba en el sótano. Durante unos segundos actuaron de manera silenciosa y drástica. Con un objetivo preciso. Fácilmente levantaron a Víctor y, como si se tratara de un bulto sin ningún peso, lo llevaron, con los pies rozando el suelo, hacia la puerta de salida. Pudimos intercambiar una rápida mirada, que no sólo pretendió reflejar toda la gama de cosas que siempre habíamos compartido -amistad, afecto, ideales-, sino también, y más aún, marcar el dolor de la separación.

No sé cuánto permanecí quieto, apretando la abollada hoja contra el pecho. Más que presentir con terror el momento en que ellos volverían por mí, tuve un acceso de temor e inseguridad por la difícil misión de lograr que, pese a las requisas, las últimas palabras de Víctor superaran el sólido perímetro del estadio y volaran libremente para ser conocidas por todos.

Pareció traspasarlo una corriente helada cuando lo arrojaron sobre el piso cenagoso, grávido de un olor putrefacto, del recinto donde una luz demasiado débil tornaba indefinidos los objetos. Creyó que debía encontrarse en uno de los sitios más herméticos, pues, por primera vez, dejó de percibir el habitual sonido de gritos, golpes y disparos que, en una vigencia tumultuosa y casi espectral, le había perforado los oídos desde que fue recluido en el estadio. Solo. Ya sin posibilidad de clamar por ayuda. A merced de ellos, los soldados, que llegó a estimar en número de tres o cuatro por efecto de los pasos, lentos y sordos sobre el suelo resbaladizo, mientras daban vueltas a su alrededor, sin duda a modo de inspección, estudiando el momento oportuno para torturarlo, reiterar las eternas preguntas o asestarle el golpe final. De tanto en tanto, algunos furtivos accesos de risas le revelaron un anticipado regocijo por la ceremonia que se proponían llevar a cabo. Cuando intentó pararse sobre las piernas entumecidas, para asumir una actitud digna, sin rasgo de humillación o temor, comprobó que ellos, tal vez hartos de la espera, estaban urgidos por demostrar el mayor grado de furia y destrucción, al sentir contra la mejilla derecha la punta de una bota surgida en feroz arremetida.

-¡Nadie dijo que te muevas!

Mientras llevaba una mano hasta la herida por la que, en un borbotón ardiente, sintió escurrirse la sangre entre los dedos y por el cuello, se vio aturdido por las carcajadas, bruscas y estentóreas, unidas en bulliciosa algarabía. Parecieron marcar, en tácito acuerdo, el inicio de un nuevo tramo de la operación que, desde que lo habían apresado, desarrollaban en forma encarnizada y metódica.

-Allí, en la tierra, es el único lugar que te corresponde.

-Hundido unos cuantos metros.

-Y con varias capas de cemento encima.

La amenaza en cada frase de ellos, soberbios y prepotentes, mientras marchaban a su alrededor, marciales y provocando salpicones de lluvia barrosa, parecía formar parte de un plan destinado a intimidarlo, a jugar con la sorpresa para mantenerlo a la expectativa, en constante tensión, hasta reducirlo a la categoría de un simple insecto. Sin capacidad para eludir o, siquiera, ofrecer un mínimo quejido a los golpes de las metralletas sobre sus manos. Una vez, y otra, y otra. El dolor transformándose en una barrera infranqueable entre él, con la cabeza obnubilada y el cuerpo hecho un bulto amorfo, y los otros, frenéticos en las carcajadas y los gritos soeces y la acción cada vez más virulenta. Sí. Ahora lo han conseguido. Dejarme sin fuerzas ni deseo para seguir luchando.

Hasta que, de modo instintivo, surgió el grito de su garganta reseca. Torrencial. Desolado. Cuando los disparos cubrieron el ámbito y sintió en las piernas las perforaciones. Quemantes. Después incontables dedos callosos y enérgicos le aferraron el cuello y alcanzó a distinguir, fugazmente, el brillo de una navaja. Sólo atinó a cerrar los ojos al sentir el filo sobre la lengua y, absorbido por la total oscuridad, percibió la sentencia transformada en clara manifestación de desprecio como de irrevocable, definitiva victoria:

-¡Canta ahora si puedes, hijo de puta!

Apenas me encontré en la calle sentí el tímido regodeo de ser uno de los pocos prisioneros que, por falta de pruebas o por inesperada generosidad, los militares habían dejado salir del estadio. Con el remordimiento por estar vivo y saber que tantos otros compañeros no habían tenido la misma suerte. Entre ellos, Víctor, por quien todos hubiéramos hecho cualquier cosa para salvarlo. Pero nos quedarán, como el tesoro más preciado, los últimos versos que pudo borronear en un mísero papel. Mientras circularon por el estadio, de manera confidencial, los aprendimos de memoria, para evitar que fueran descubiertos por los milicos.

Ahora, por fin, tengo la oportunidad de transmitirlos a los demás. Para que la voz de él continúe resonando entre nosotros. Sin ninguna atadura. Libremente.

“Somos cinco mil/ en esta pequeña parte de la ciudad./ Cuánta humanidad/ con hambre, frío, pánico, dolor,/ presión moral, terror y locura./ Un muerto, un golpeado como jamás creí/ se podría golpear a un ser humano./ La sangre para ellos son medallas./ La matanza es acto de heroísmo./ Canto, qué mal me sales/ cuando tengo que cantar espanto./ Espanto como el que vivo,/ como el que muero, espanto./ Lo que veo nunca vi,/ lo que he sentido y lo que siento/ harán brotar el momento…”

Éstos son algunos de los versos pertenecientes al último poema escrito por Víctor Jara, poco antes de morir en el Estadio Nacional de Chile, el 15 de septiembre de 1973.