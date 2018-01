Se pueden gestionar licencias de caza y pesca

El Ministerio de la Producción, a través de la subdirección de Ecología, abrió el período para tramitar licencias de caza y pesca deportiva 2018.

El trámite podrá realizarse en Granja la Esmeralda (Aristóbulo del Valle 8700, Santa Fe), en la Delegación del Ministerio de la Producción sede Rosario (Mitre 930, Rosario) y en las comunas y municipios adheridos al expendio.

La licencia de pesca deportiva particular tiene un costo de $ 400, mientras que la de caza deportiva particular es de $ 300.

También se recuerda a todos los cazadores y pescadores que la tenencia de este documento es obligatorio para quienes realizan estas actividades en el territorio provincial. Las licencias amparan la captura, tenencia y transporte de todas las especies establecidas por las leyes provinciales N° 12212, N° 4830 y sus normas complementarias. Quien no cuente con las mismas percibirá una sanción económica y el posible decomiso o secuestro de las especies capturadas y las artes utilizadas para las captura de las mismas.

Por último, se informa que la provincia lleva adelante un sistema de emisión de licencias de caza y pesca online con el fin de agilizar esta gestión. Para mayor información, comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 a los siguientes números: 0342-4579202; 0342-4579204.