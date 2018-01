La batalla silenciosa

En Rafaela, hay comerciantes que en voz baja admiten que los hábitos de compra de los consumidores se reconfiguran con el avance de la tecnología. En este marco, no son pocos los que eligen comprar electrodomésticos, zapatillas, camisas, remeras o artículos de tecnología por internet, un canal que no deja de crecer en gran medida por diferencias de precios.Este escenario cambiante en la actividad del comercio minorista se instaló esta semana en uno de los debates del Foro Económico de Davos. Fue de la mano del presidente de El Corte Inglés, el español Dimas Gimeno, quien alertó sobre el desafío que supone para el sector de la distribución la competencia en desigualdad de condiciones con gigantes online como Amazon.Según publicó el diario El Mundo de España, el empresario que lidera esta cadena busca concienciar a los gobiernos de la Unión Europea sobre el problema que se cierne sobre el comercio minorista, que es un fuerte generador de empleo y gran contribuyente fiscal, si no pueden competir en igualdad de condiciones.