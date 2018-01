Voz cantante trovadora

Símbolo de la década del 60, coloratura inigualable en las versiones antológicas del grupo, Carlos Pino, aquel que fue bendecido con la impronta de un camino iniciado en “Santa Fe al norte”, pudo desde su ciudad adoptiva -Rosario- integrar el fundacional conjunto Los Trovadores, una de las formaciones vocales más prestigiosas que ha dado el patrimonio musical argentino con proyección mundial.Conversamos con él antes de su presentación en el Festival de Cosquín como referente de la delegación provincial de Santa Fe y nos contó: “estoy muy contento con este reconocimiento porque en algún momento tuvimos críticas hacia el gobierno porque cuando éramos Los grandes Trovadores fuimos muy mimados en Rosario y últimamente esto no se estaba dando, le hicimos esa observación y esta vez integramos la embajada provincial a Cosquín. Estamos muy agradecidos y quizás este espectáculo pueda tener una continuidad en la zona. Este reconocimiento que nos otorgan desde la provincia nos está dando un entusiasmo muy particular, los muchachos del conjunto se sienten felices porque nos permite continuar con Los Trovadores. Por mi parte soy el único fundador que continúa cantando desde el 1956 y para mi sorpresa lo hago con los mismos tonos de cuando tenía 20 años”.Stella Zeballos viene acompañando a Carlos Pino en la vida desde hace varias décadas. Y eso dio motivo para que se ocupara de tratar de reunir a los fundadores de Los Trovadores, cuando su amigo, el médico coscoíno Santos Sarmiento, sabiendo esta realidad de la pareja, se lo insinuó. Manos a la obra, la dama hizo todo lo posible y en el momento oportuno un día volvieron a presentarse Los Originales Trovadores por el país -incluido el Cine Belgrano de Rafaela- con la emoción evidente de los seguidores que volvieron a escuchar el sonido inconfundible de esas voces ya maduras.Stella recuerda esos momentos con mucha emoción y con la satisfacción del deber cumplido: “es muy importante todo lo que hicieron aquellos grupos vocales, y también haberlos convocado ahora con este homenaje, y uno de ellos va a ser Carlos que es el único que queda de todos los integrantes que fueron pasando, porque si bien algunos viven, no cantan más.Con esta nueva formación del conjunto, en 1996, tratamos de ubicarlos, estaban todos menos “Romerito” -Francisco Romero- que estaba fuera del país. No fue fácil encontrar una voz de tenor similar pero se dio con la incorporación de Eduardo Impellizzeri. Una vez que el conjunto ensayó y estaba preparado para volver a Cosquín, falleció “Chato” Sergio Ferrer que fue reemplazado por Eduardo Catena de Esperanza que iba a los ensayos, sabía el repertorio y los arreglos así que fue su sueño al integrar el grupo. Estaban Héctor Anzorena, Eduardo Gómez y Carlos Pino. Al tiempo, Anzorena -médico obstetra- debe dejar el proyecto por su profesión y lo reemplaza Gustavo Gentile que había estado en Melipal. Así se forman Los Originales Trovadores, que siguen el camino con Carlos. Gómez ya no está pero dejó el estilo, los arreglos, todo lo que es la historia de tantas canciones que fueron parte de un momento musical de oro. Que sepa el público que este regreso del canto sigue vigente y que el grupo vocal y la voz de Carlos Pino están en plenitud”.Ofrenda a la Tierra: Himno a Cosquín, Ballet Folklórico Nacional, Ramiro González, Mery Murua, Ulkan Folil (raíz que canta): Rubén Patagonia con Che Joven, La Charo, Argentina baila, Postales de provincia Río Negro, José Luis Aguirre, Luciana Jury mención especial Cosquín 2017, El vislumbre del Esteko, Duratierra, Hermano Hormiga: Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo.