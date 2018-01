Federer, sin transpirar

MELBOURNE, 27 (AFP-NA) - El suizo Roger Federer, segundo favorito, se clasificó para su 30ª final de Grand Slam tras el abandono del surcoreano Chung Hyeon (58º ATP) a causa de las ampollas en un pie, este viernes en Melbourne, en apenas una hora de juego de las semifinales del Abierto de Australia. Chung pidió un tiempo muerto médico cuando perdía 6-1 y 4-1 y tiró la toalla dos juegos más tarde (5-2).

Federer defenderá su corona en el partido por el título contra el croata Marin Cilic (6º). Si gana logrará su 20º Grand Slam, el sexto en Melbourne.

Federer caminó de nuevo sin rival, en un torneo en el que todavía no ha perdido un set. "Simplemente jugué un buen partido, en este sentido no tengo nada que mejorar en particular. Pienso que he hecho todo bastante bien", señaló el suizo sobre su actuación.

La final Federer-Cilic será el décimo enfrentamiento entre ambos. El suizo por el momento ha ganado nueve, el último en el Masters de Londres celebrado en noviembre y el precedente en la final de Wimbledon, en julio, donde el croata no ofreció su mejor versión, precisamente por una ampolla en el pie.

El único triunfo de Cilic fue en la semifinal del US Open 2014.

Final femenina: la larga espera por ganar un Grand Slam finalizará el sábado (5.30 de Argentina) para una de las dos pretendientes a conquistar el Abierto de Australia, la rumana Simona Halep (N.1) y la danesa Caroline Wozniacki (N.2), que además se disputan la primera plaza mundial.

Ambas jugarán el sábado su primera final en Melbourne y la tercera de Grand Slam.