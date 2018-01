¿Quedan dudas? Toda la información sobre la ZEC

Desde la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio continúan informando sobre el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado, que se ha metido entre los rafaelinos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs., mientras que los días sábado también operan de 8 a 12 hs.

Recordemos que comprar el tiempo de estacionamiento se puede hacer desde 2 horas antes de la apertura del primer turno, y en los días de semana, también en el entre turno. En todos los casos, la hora de entrada se considerará a partir de la apertura legal. Esto significa que usted puede comprar tiempo entre las 6 y las 7:59, computándose el ingreso desde las 8. De la misma manera, usted puede comprar su tiempo entre las 12 y las 15:59, que será computado a partir de las 16.

Este año se ha modificado la tarifa, que actualmente es de $ 10 la hora, y el excedente de tiempo tiene un valor de $ 5 por cada fracción de 30 minutos que se adquiera, en una misma transacción.



ALTERNATIVAS DE PAGO

Una opción puede ser con una cuenta de usuario, a quienes deseen controlar la permanencia de su(s) vehículo(s) en la ZEC, con 2 opciones de uso: el descuento automático o el registro de la entrada y salida del vehículo por parte del usuario.

El registro es gratuito y se solicitan datos básicos. También se puede ingresar con la misma información de acceso de la Carpeta Ciudadana.

Luego del registro, el usuario debe: 1) ingresar en la cuenta y asignarse el/los dominio(s) de sus vehículos, y 2) realizar una compra de crédito inicial (no hay monto mínimo ni máximo) en cualquier puesto de venta adherido, indicándole al vendedor su DNI y el monto a cargar.

Posteriormente, tiene dos opciones para efectuar el pago del estacionamiento: ingresar a la cuenta, a través de cualquier dispositivo con Internet, en el momento de estacionar y, desde allí, gestionar manualmente el ingreso y egreso a la ZEC de cualquiera de sus dominios a través del menú "Estacionar"; la otra opción es habilitar el Descuento Automático en el menú "Configuración".

La principal ventaja del Descuento Automático es que no es necesario ingresar a la cuenta en el momento del estacionamiento, ni tampoco utilizar ningún tipo de dispositivo, aunque periódicamente se recomienda controlar el crédito remanente para evitar quedar sin saldo y así incurrir en una infracción.

La otra opción es comprando tiempo en un puesto de venta adherido, mientras que la tercera opción es adquirir el tiempo de estacionamiento en un comercio, opción orientada a usuarios que no deseen tener una cuenta o no deseen utilizar los métodos anteriores, a visitantes ocasionales a la ciudad, etc. Sólo basta con proporcionarle al vendedor el dominio del vehículo que desea ingresar al estacionamiento, y la cantidad de minutos que desea comprar, siempre adecuándose al fraccionamiento del sistema como está explicado en las preguntas anteriores. Esto significa que no se puede adquirir una cantidad arbitraria de minutos, como así tampoco menos tiempo del que el sistema expende como mínimo.

El usuario que posea una cuenta también podrá hacer uso de esta opción, gozando de los mismos beneficios.

En tanto, el tiempo habilitante en favor del usuario, que estipula el artículo Nº 10 de la Ordenanza, actualmente establecido en 10 minutos para poder permanecer estacionado en la ZEC luego de la finalización del estacionamiento adquirido o autogestionado. Por ejemplo, si el estacionamiento comprado es válido hasta las 10 de la mañana, el usuario podrá permanecer hasta las 10:10 sin que el sistema le genere una infracción por exceso de tiempo.

O bien para efectuar el ingreso del dominio a la ZEC, por cualquiera de los tres medios de pago descriptos anteriormente. Por ejemplo, si el usuario estaciona a las 10, dispone hasta las 10:10 para comprar tiempo de estacionamiento o marcar ingreso a la ZEC (mientras que con el descuento automático, el ingreso lo realiza el sistema).

Para acceder al sistema de pago, hay que acceder a la App "Rafaela Ciudad", disponible para Android y iOS. Obténgala en el Play Store de Google para Android o en el App Store de Apple para iOS.