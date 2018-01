Hugo Menossi y Pullaro hablaron de seguridad

A partir de las 10:00 de ayer, se reunieron en la sede del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el concejal rafaelino de Cambiemos Hugo Menossi y el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro.El encuentro se dio luego de un pedido formulado por el edil local que fue positivamente atendido por el funcionario provincial.De acuerdo a información recabada por este Diario, el concejal de Cambiemos recién haría pública su conversación completa con Pullaro, una vez que lo haya transmitido en primer término al intendente Luis Castellano, hoy de licencia y que reasume la semana que viene.De todos modos, en conversación con un cronista de este Diario, Menossi trazó un panorama del temario abordado en líneas generales pero sin entrar en detalles puntuales en cuanto a cada uno de los temas.Así se supo que el concejal Menossi y el ministro Pullaro conversaron sobre temas de seguridad que tienen que ver con la ciudad: la Policía Comunitaria, la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), la prevención del delito y de aquí en más, tender nuevos puentes en la relación, para trabajar en conjunto en esta nueva instancia de trabajo.“Quiero que haya más seguridad en Rafaela”, concluyó Menossi al ser consultado por LA OPINION.El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, garantizó que no permitirá que se consolide ninguna organización criminal en la provincia, como sucedió con Los Monos, y disparó: "Estamos muy atentos. Cuando un delincuente asoma es detenido y esa banda es desmembrada", consignó en la víspera La Capital."Si el Estado no se duerme, estas bandas no se consolidan", aseguró Pullaro, aunque diferenció claramente el poder de fuego de la familia Cantero, actualmente en juicio por asociación ilícita, y las de los clanes Funes y Camino, que se enfrentaron en el primer tramo del año en la ciudad.Pullaro participó el miércoles de una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Miguel Lifschitz, para planificar cómo será el trabajo coordinado entre las fuerzas provinciales y federales en la provincia.Al cabo del encuentro, aseguró: "Hoy no vamos a permitir que ninguna banda criminal se consolide. Estamos muy atentos. Mucho tiene que ver la información que manejamos, cómo ajustamos el trabajo entre las distintas fuerzas, y el hecho de saber lo que pasa minuto a minuto en el territorio"."Sabemos cuántos disparos de arma de fuego tenemos, la cantidad de heridos de arma de fuego y de homicidios, dónde están los puntos de venta de estupefacientes, cómo se mueven las bandas... Y en función de eso se planifica y se trabaja. Eso es lo más destacable", afirmó sobre el trabajo de inteligencia que se lleva adelante en Rosario y la provincia.Y agregó: "Puedo dar el nombre de los últimos 10 detenidos que quisieron asomar la cabeza en el último año y medio. Cuando asoma un delincuente es detenido, y esa banda es desmembrada".