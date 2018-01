Hay en juego importantes recursos para Santa Fe

SANTA FE.- A dos semanas del inicio de las sesiones parlamentarias, el clima político se enrareció más de la cuenta en la Provincia, y ello no augura un sereno tratamiento de los temas a tratar, básicamente dos: la ratificación del consenso fiscal y la reforma tributaria.Sobre la convalidación legislativa del pacto rubricado entre el gobernador Miguel Lifschitz y el Gobierno central, allegados al peronismo tomaron poco menos que como una provocación extorsiva la advertencia del diputado Federico Angelini (como lo adelantó ayer LA OPINION), quien condicionó el acuerdo por la deuda que la Nación tiene con Santa Fe a la ratificación de aquel tratado.Más allá de las interpretaciones gestuales, lo cierto es que el propio Gobernador condicionó su firma en el pacto a que se discuta antes del 31 de marzo el marco de esa acreencia (tasada por Santa Fe en unos 50 mil millones de pesos); y si la Legislatura no lo convalida antes del 31 de marzo, libera al gobierno de Macri de tal responsabilidad.Lo mismo está sucediendo con el envío del Fondo Federal Solidario (fondo sojero) con agravantes, ya que desde el 1º de enero no ingresan recursos del Fondo Federal Solidario hasta que la Provincia adhiera al consenso fiscal mediante su aprobación por ley. El monto anual de dicho recurso es, según el presupuesto provincial 2018, de $ 2.211 millones, de los cuales $ 663,3 millones se destinan a municipios y comunas.Si la Provincia adhiere hasta el 31 de marzo, la Nación retomará las transferencias automáticas y reintegrará el monto retroactivo desde el 1º de enero, caso contrario, si la Provincia adhiere luego del 31 de abril, los recursos del trimestre se perderán en beneficio de las restantes provincias.Por otra parte, si llegare a haber dilaciones en la ratificación legislativa, Santa Fe también se vería perjudicada en la compensación, a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias y del aumento de la asignación específica del impuesto al cheque.El pacto señala que "la compensación -para que ninguna Provincia reciba menos plata como consecuencia de la eliminación del Fondo del Conurbano- será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial en sus ámbitos urbanos o rurales”. El monto anual estimado para Santa Fe por este concepto es de unos 1.000 millones de pesos.Rubén Galassi, jefe de la bancada socialista de Diputados, aseguró que los votos propios -llámese FPCyS- estarán para la aprobación del consenso fiscal; mientras que la decena de legisladores del PRO-Cambiemos naturalmente acompañarán. Seguramente se opondrán los peronistas en sus distintas versiones, Del Frade y su compañera de bancada y el nuevo bloque del socialista díscolo Rubén Giustiniani.Vale recordar que sobre el filo del año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti había recibido la políticamente intimidante presencia del Movimiento Obrero Santafesino que le había pedido lisa y llanamente que no aprueben el pacto porque, entre otras calamidades, perjudicaba a los jubilados y a los trabajadores. Luego, los sindicalistas cruzaron hacia la Cámara Alta para hacerle la misma advertencia a su titular, el vicegobernador Carlos Fascendini.En Senadores, la carga política recaerá sobre los 11 peronistas que seguramente recibirán múltiples presiones de diversos sectores, comenzando por el partidario, toda vez que su presidente Ricardo Olivera, con relación a supuestas alianzas entre el socialismo y el PJ se preguntó con cierta sorna: “¿con qué socialismo tenemos que hacer un frente?, ¿con el que firma el pacto fiscal y acuerda con el Gobierno en detrimento de los trabajadores y los jubilados o con aquel que se opone a las políticas neoliberales?”.Todo esto, sin contar con el tiroteo por twitter entre el gobernador Lifschitz y el intendente de Santa Fe José Corral por la no habilitación nacional de las refacciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Sauce Viejo, que ya lleva más de siete meses inactivo; mientras Corral culpa a la Provincia por la demora en las obras, el Gobernador dijo que era lisa y llanamente "una locura" que se vuelva a postergar la habilitación de la aeroestación por "razones burocráticas".Vale recordar que este martes se aguardaba una inspección de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para terminar con los trámites previos a que la terminal vuelva estar operable, pero se supo que falta un procedimiento más que extendería la situación hasta dos meses, debido a que por una norma publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero, el aeródromo local ya no depende más del Ministerio de Defensa y fue puesto bajo la órbita de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE), dependiente del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich.Entonces, por más que ANAC el martes por la mañana dio el visto bueno para la habilitación, desde la oficina local de EANA SE se esgrimió que ahora falta la aprobación de las nuevas cartas de aeronavegación, cuya confección demora entre 45 y 60 días.De todos modos, según pudo saber LA OPINION, y merced al llamado telefónico del gobernador Lifschitz al Ministro de Transporte de la Nación, el aeropuerto de Sauce Viejo estaría operable desde el próximo jueves 1º de febrero.