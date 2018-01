panorama político

LOS TIEMPOS QUE

SE AVECINAN

La síntesis final sobre la polémica originada por esta licitación de 23 millones de pesos para alquiler de maquinarias, bien podría ser "la primera tormenta del año", aunque como es verano, si bien tronó fuerte también pasó bastante rápido. Al menos es lo que se supone luego de la numerosa delegación de funcionarios que tuvo a su cargo dar todas las explicaciones a los concejales -en especial al macrista Hugo Menossi- que fue quien encendió la mecha, primero desde su Facebook, cuestionando algunas cuestiones de la convocatoria pública, luego con algunas notas en las que involucró al intendente Luis Castellano -por estos días de licencia, aunque se reincorpora la semana que viene- como responsable de la respuesta que dio el secretario de obras públicas Luis Ambort, quien sin más vueltas calificó como actuante de mala fe al legislador.

Este cruce, que amagó con mucho pero finalmente dejó poco tras el tamizado, tal vez no tuvo razón de ser, pues cuando al haber números y aspectos técnicos de por medio todo puede aclararse, como sucedió. Distinto es cuando se mezclan las cuestiones políticas, en que si las argumentaciones pueden ser sostenidas por igual por las partes en conflicto. De todos modos, el episodio está indicando los tiempos políticos que se avecinan con la mira puesta en 2019 cuando haya que elegir intendente. Un sillón que por estos días está probando Lalo Bonino, aunque sólo hasta la semana que viene, como decimos, en que regresa Castellano, pero al que también apetecen algunos más, caso concreto del radical de Cambiemos Leo Viotti -el más votado de octubre pasado-, o del que surja del Frente Progresista que gobierna la provincia, que viene golpeado pero lejos de estar en la lona y con tiempo más que suficiente para recomponer filas. Todos están trabajando para ese objetivo,

Mas allá de estas divergencias y fogonazos, lo que queda claro es que se vienen tiempos complicados en cuanto a la convivencia política, pues todos tienen apuntada la mira hacia el gran objetivo de la intendencia. Desde Cambiemos no se cansan de decir "si no es esta vez ¿cuándo?", mientras que desde el oficialismo que gobierna la ciudad desde 1991, recuerdan haber superado instancias electorales complicadas y que la cuestión es aprovechar el tiempo que resta -que no es poco, aunque avanza aceleradamente- para recuperar el terreno perdido en octubre. Confianza es lo que sobra.

Vaya un ejemplo: respecto a la salida del bloque de Silvio Bonafede, la reflexión es "mucho mejor que haya ocurrido ahora, al menos sabemos con quienes podemos contar y con quienes no".

Justamente, el alejamiento de Bonafede es uno de los surtidos problemas -político en este caso- que deberá enfrentar Castellano en su retorno. El otro -de gestión- con este de la licitación, finalmente bien resuelto y sofocado.

LA SEGURIDAD

EN SUBE Y BAJA

La cuestión de la seguridad en la provincia sigue en el sube y baja. Hace poco el ministro Pullaro, respaldado por el gobernador tras el exabrupto de las escuchas telefónicas cuando mandó hacer un par de operativos en Rafaela para que "Castellano no siga rompiendo las pelotas", difundió estadísticas muy positivas, con baja de delitos, baja de crímenes, menor cantidad de accidentes de tránsito. Es decir, redondeando, todo muchísimo mejor según tales estadísticas, que pueden ser ciertas pero se estrellan contra la realidad que los santafesinos -y en especial aquí los rafaelinos- deben vivir cotidianamente, conociéndose además que tales estadísticas se elaboran en base a datos que no siempre son reales, como por ejemplo la cantidad de denuncias que son desestimadas, o de delitos donde las víctimas señalan direcciones de los autores y sin embargo quedan sin resolver. Pasa a menudo aquí en Rafaela, tal vez también en otros lugares de la provincia.

Como decimos que las estadísticas chocan con la realidad, es que el propio gobernador Lifschitz, alarmado por lo que ocurre en su ciudad Rosario, convocó a Pullaro y jefes policiales para tratar el tema de la cantidad de homicidios. Es que en Rosario se llevan 16 homicidios en 25 días, y también en Santa Fe seguían los asesinatos, en ambos casos al parecer generados en su mayoría por hechos relacionados con la droga.

Una vez más las estadísticas, reales o dibujadas, quedan hecha añicos por la realidad. Lo que se trata de presentar con el moño de exitoso, en las calles es estruendoso fracaso.

En su columna política del domingo pasado en La Capital de Rosario, Mauricio Marona decía lo siguiente: "A simple observación, parecería que la presencia de las fuerzas en los barrios más conflictivos disminuyó y que surgió cierto relajamiento por la difusión de algunos números (estadísticas). En materia de seguridad no hay "números positivos" que valgan. La seguridad -dicen los que saben- depende del cumplimiento de rutinas. Siempre. Camino al 2019, es la seguridad, la disminución de la violencia, el mayor objetivo a cumplir de parte del gobierno provincial. No parece haber otro".



INVAP EN BOGA

El INVAP (Investigaciones Aplicadas) de Bariloche, una sociedad del Estado que hace punta en el mundo en materia de tecnología de avanzada, estos días es noticia por el reactor nuclear para uso medicinal que se le vendió a Holanda, bandera de esta gira de Macri por Europa. Para los rafaelinos el INVAP es un viejo conocido, pues cuando Obeid antes de concluir su gobernación en 2007 licitó la compra del acelerador lineal para instalar en el Hospital -estaban los planos hechos y todo-, fue justamente el INVAP quien ofreció el aparato por 7,4 millones. Una bicoca por entonces y también por la disponibilidad de la provincia, cuando justamente Obeid había dejado en caja a Hermes Binner 1.400 millones. Tema discutido en su momento.

Fue entonces cuando la nueva administración puso todo en revisión -también el acueducto- dejando caer la licitación por el Centro de Radioterapia, por el que hoy Rafaela sigue reclamando para los enfermos oncológicos.