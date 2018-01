Yamaha, con nueva moto y la renovación de Viñales

El equipo Movistar Yamaha de MotoGP presentó su proyecto 2018 en Madrid. La marca japonesa reveló las motos con las que espera alcanzar un objetivo claro: lograr el campeonato del mundo, tanto de pilotos como de equipos.Valentino Rossi y Maverick Viñales dejaron atrás una complicada temporada en la que tuvieron que enfrentarse a varias dificultades y esperan que la venidera sea más exitosa para la estructura para poder quitarse la espina de no poder luchar por el título en 2017.Durante el acto de presentación, se dieron a conocer los nuevos colores corporativos del equipo. Movistar ha querido homogeneizar la imagen de los patrocinios que ya lucen en el ciclismo y en baloncesto con la incorporación de la nueva marca, tanto en las motos como en la indumentaria de los pilotos.El verde desaparece del logo de Movistar para dar paso al blanco, además de contar con un azul más oscuro como color principal.Yamaha también aprovechó el evento para anunciar la renovación de Viñales por dos temporadas más. De esta manera, el piloto catalán seguirá en la estructura como mínimo hasta finales de 2020."En Yamaha se respira un buen ambiente. Me siento muy cómodo dentro del equipo y Yamaha me ofrece todo lo que necesito para perseguir y conquistar el título mundial", declaró Viñales.El futuro de Rossi todavía no está decidido, pero Viñales espera que el italiano también renueve ya que lo considera una pieza clave. "Ojalá pueda continuar. Valentino es una figura muy importante en nuestro equipo. Estar delante de Valentino es luchar por ganar la carrera", expresó."Muchos piensan que a mis 39 años esto puede ser duro, pero solo diré que tengo la misma ilusión que el primer día y que arranco esta temporada con el mismo espíritu y sensación que hace 23 años. Pero es aún mejor, porque tengo más experiencia y recursos para solventar los problemas que se puedan ocurrir", señaló el nueve veces campeón del mundo.El equipo Honda de MotoGP puso fecha de presentación de la flamante RC213V que correrán el campeón Marc Márquez y Dani Pedrosa en 2018.El lanzamiento será el 20 de febrero en Yakarta, la capital de Indonesia, una vez que hayan transcurrido las dos primeras semanas de test de pretemporada en el circuito malayo de Sepang.Los pilotos españoles de la formación del "ala dorada" estrenarán la flamante Honda el próximo domingo en Sepang, cuando se inicie la actividad oficial de este año. Después de tres días de pruebas en Malasia, se trasladarán a Tailandia, donde cumplirán otras tantas jornadas de ensayos.Posteriormente, antes de viajar a Qatar para los últimos test, irán a Indonesia para presentar oficialmente su equipo como ya viene siendo tradición en los últimos años.