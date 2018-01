Reunión de trabajo de Honrar la vida y Calvo

En una reunión de trabajo con Osvaldo Minighini y Esteban Echeverría, integrantes de la Asociación Civil “Honrar la Vida” de Rafaela, el senador provincial Alcides Calvo analizó los proyectos e iniciativas a llevar adelante por dicha institución rafaelina.“Honrar la Vida” es una institución dedicada a crear conciencia acerca de la donación de órganos y tejidos. En su tarea diaria acompaña a pacientes que están en lista de espera al aguardo de un trasplante, así como a pacientes que ya han sido trasplantados y deben mantener controles periódicos con el centro de salud donde se atendieron originalmente, gestionando traslados o estadías para los pacientes.En la actualidad, la protección de personas trasplantadas se rige por la Ley Provincial Nº 13.397 y la Ley Nacional Nº 26.928 respectivamente.La norma provincial fue aprobada en el año 2013, previo a la aprobación de la ley nacional. Sin embargo, no fue promulgada hasta principios del 2014, con posterioridad a la promulgación de la norma nacional. Debido a esta particular situación, la ley provincial no expresa su adhesión a la Ley Nacional Nº 26.928.Por ese motivo, desde “Honrar la Vida” solicitaron a Calvo que el Senado Provincial impulse la aprobación de un Proyecto de Ley que establezca la adhesión a la ley nacional, el cual ya cuenta con media sanción de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Con dicha adhesión el espectro de derechos reconocidos a los beneficiarios de esta normativa se verá ampliado, lo que significa un importante avance en la inclusión y protección de personas trasplantadas o en lista de espera para recibir un trasplante.Además, implicará mayores beneficios en el ámbito laboral, quedando incluidos todos aquellos trabajadores que no sean parte del sistema previsional provincial. Por ejemplo, permitirá a los empleadores de personas trasplantadas una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, los beneficiarios podrán percibir los beneficios en cuanto a transportes de jurisdicción nacional que contempla la norma nacional.Asimismo, se solicitó a Calvo que se gestione ante el Ejecutivo Provincial la posibilidad de otorgar un cupo para aquellas personas con trasplantes en futuros planes de vivienda como así también el ingreso de personal en organismos públicos provinciales.En conclusión, la conjunción entre la ley provincial y la ley nacional tendrá como resultado un mayor reconocimiento de derechos para las personas trasplantadas o en lista de espera.