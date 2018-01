Sin atención



La Dirección de Apremios Fiscales, dependiente de la Fiscalía Municipal, informa que hoy no habrá atención al público en la oficina ubicada en Rivadavia 221, porque se estarán mudando a su nueva dependencia. Desde el próximo lunes 29 de enero, se retomará la atención normal en la nueva oficina, sita en Güemes 381.

Cabe destacar que, en este lugar, funcionaba la Subsecretaría de Gestión y Participación. A partir del lunes, el área de proyectos de la Subsecretaría de Gestión y Participación, va a estar funcionando en dependencias de la Secretaría de Cultura, ubicada al lado -Güemes 365-, de manera transitoria, hasta el reacondicionamiento definitivo del Ex Liceo Municipal adonde se instalará el Área definitivamente.

Del mismo modo, el Centro de Documentación Rápida Municipal y la Oficina de Información al Consumidor, convivirán transitoriamente con la Dirección de Apremios Fiscales en Güemes 381.



Quini 6: pozo de $205 millones



En un nuevo sorteo del Concurso N° 2535 de Quini 6 donde no se registraron ganadores con seis aciertos acumulando un increíble pozo de $205 millones para el próximo sorteo. El estimado para el próximo concurso queda conformado de la siguiente manera: El “Tradicional Primer Sorteo” se viene con $54.500.000, el “Tradicional La Segunda” ofrecerá $ 14.500.000, la “Revancha” lidera con $130.000.000. Por su parte el “Siempre Sale” se viene con un estimado de $ 3.000.000 sumado a los $3.000.000 del “Extra”.

Asimismo, las apuestas esperadas llegan a 1.800.000 y podrán adquirirse por un valor de $35 el ticket.



EPE: trabajos programados



La Sucursal Rafaela, de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que, el domingo 28 de enero se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en el horario y zonas que se detallan a continuación: Horario: 6:00 a 10:00 hs: Sector: Barrio 2 de Abril; Motivo: Mantenimiento línea área de media tensión de 33 kV en Estación Transformadora Rafaela Sur.

En Bella Italia, también habrá trabajos, de 6:00 a 10:00 hs, incluyendo zonas rurales: Planta de bombeo ASSA

Williner; Austin Powder S. A.

Motivo: Mantenimiento en playa de maniobras Estación Transformadora Bella Italia