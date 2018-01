Tras los finales de este miércoles, se conocieron los cruces de la Segunda Fase Eliminatoria A de la Copa Argentina. 16 equipos buscarán los 8 cupos a la Fase Final de la Copa Argentina 2018. Los partidos de ida se disputarán este sábado 27 y la vuelta el martes 30 de enero. Este es el cuadro de partidos: Cipolletti vs. Independiente de Neuquén; Alvarado vs. Sansinena; Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú; Central Córdoba (Santiago) vs. Unión Villa Krause; Sportivo Belgrano vs. Unión de Sunchales; Douglas Haig vs. Depro; Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte y Juventud Antoniana vs. San Jorge de Tucumán.para definir la localía en esta instancia se tomaron en cuenta los puntos obtenidos en la Primera Fase del Federal A y la posición que obtuvieron en dicho grupo. El que tenga menos puntos, será local el partido de ida.