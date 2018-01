Dos por la recuperación

Luego del mal inicio con derrota de los rafaelinos en la reanudación de la cada vez más atractiva Liga Provincial “Copa Santa Fe”, esta noche dos de nuestros representantes irán en la búsqueda de la recuperación cuando se ponga en marcha la novena jornada, que tendrá mayoría de duelos este viernes. Uno estará jugando en Rafaela y otro afuera. Por un lado, Atlético de Rafaela, que viene de caer en el Casarín ante El Tala, tratará rehabilitarse y volver a la victoria en su reducto cuando reciba desde las 21:30 a Rivadavia Juniors de Santa Fe por la Zona D. El conjunto de Marcelo Miretti, quien tiene como gran objetivo clasificar a la siguiente instancia, suma 3 victorias y 5 caídas y muestra un andar irregular. De todos modos, está a un punto de los puestos de clasificación, pero sabe que si logra mantener una localía fuerte tendrá muchas posibilidades de seguir con vida en el certamen. Ambos elencos tienen los mismos puntos y están en el fondo del grupo, con lo cual este partido será importante de cara al futuro.Por este mismo grupo, Unión de San Guillermo será local ante Almafuerte de Las Rosas y Sportsmen Unidos de Rosario recibirá a Atlético San Jorge.Mientras tanto, 9 de Julio, que ocupa el último lugar de la Zona B con 1 triunfo y 7 caídas, visitará en el mismo horario al Club Atlético Ceres Unión, que solamente suma un punto más que el León rafaelino. La formación de Jorge Chiabotto viene de perder en el Centenario ante Alma Juniors e irá en la búsqueda de su primer éxito en condición de visitante. En los restantes encuentros de este grupo, se medirán Alma Juniors de Esperanza con Platense de Reconquista y El Tala de Rosario ante Campaña de Carcarañá.En tanto, por la Zona A, jugarán esta noche Temperley de Rosario ante Argentino de Firmat, Atlético Carcarañá frente a Almagro de Esperanza y Racing de San Cristóbal con Atlético Sastre. Mientras que en la Zona C chocarán hoy Trebolense con Sport Cañadense y Libertad de Villa Trinidad ante Ceci de Gálvez. Para el domingo a las 20 está programado el duelo entre Central San Javier y Ben Hur de Rafaela. En cuanto a los interzonales también se disputarán este viernes: Adeo de Cañada de Gómez frente a Atlético María Juana y Talleres de Villa Gobernador Gálvez con Brown de San Vicente.Brown 14 puntos; Sastre y Temperley 13; Argentino y Almagro 12; A Carcarañá y Racing 12.Platense 16 puntos; Alma 14; Campaña y El Tala 13; Atlético MJ y CACU 10; 9 de Julio 9.Sport 16 puntos; CACI 13; Central 12; Libertad y Talleres 11; Trebolense 10; Ben Hur 9.Unión 14 puntos; ADEO, Sportmen y San Jorge 12; Almafuerte, Atlético de Rafaela y Rivadavia 11.Este viernes, a las 21:30, Unión de Sunchales recibirá a Santa Paula de Gálvez por el Torneo Federal de Básquet, en el partido que marcará el retorno de Lucas Martina al club albiverde. Los de Martín Méndez juegan con la obligación de revertir lo hecho en la primera mitad de la etapa regular para escaparle al descenso. El Bicho verde arrastra una marca de 11 caídas y una victoria en la actual temporada, circunstancia que lo deposita en la peor ubicación de la División Santa Fe con sólo 13 puntos, por que lo jugará con la obligación de dejar el triunfo en Sunchales ante uno de los animadores de la agrupación. Cabe recordar que Shawn Anderson y Brian Romero ya no forman parte de la plantilla de Méndez; fueron reemplazados por Mariano Ceruti y Lucas Martina, respectivamente, dos jugadores que aportarán su experiencia para tratar de salir de la racha negativa. Los demás partidos de hoy son estos: Sportivo Las Parejas vs Atalaya de Rosario y Huracán San Javier vs Sportivo Suardi. El domingo completarán Olímpico de Ceres vs Atlético Tostado.