Sobre Venezuela

Mauricio Macri aseguró en el foro de Davos que no es "optimista" respecto del llamado a elecciones presidenciales en Venezuela, ya que "no es una democracia" y reclamó comicios "libres y trasparentes" en ese país.La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que rige al país con poderes absolutos y en la que la oposición no está representada, llamó a adelantar para el primer cuatrimestre de este año las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro buscará la reelección. La decisión fue rechazada por el Grupo de Lima (que reúne a 14 países de América Latina y el Caribe, entre ellos la Argentina), además de por Estados Unidos.