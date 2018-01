Tucumán: Desmienten la muerte de dos personas por inundaciones

Tras el fuerte temporal que afectó a toda la provincia de Tucumán, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, informó que no se confirmó ningún muerto producto de la tormenta. Además, informó que los organismos afectados al Comité de Emergencias asistieron de inmediato a las zonas afectadas.

De acuerdo al informe de situación del Comité de Emergencia, 500 personas fueron asistidas en la provincia siendo, Banda del Rio Salí, Alderetes, Las Talitas, los lugares más afectados junto con las comunas El Chañar, Los Ralos, Colombres, San Andrés, Las Cejas, Atahona y Ranchillos.

“Trabajamos desde el primer momento en los distintos lugares. La información nos llega es a través del 103 de Emergencias que es un call center que permite que la gente afectada llegue a la Defensa Civil y eso nos ayuda a saber en tiempo real cómo se esta presentando la situación”, contó Torres. Garantizó el permanente contacto con todos los coordinadores de las distintas áreas. “El área de la Policía, Seguridad que está operativa las 24 horas, el área de Desarrollo Social y Salud cada uno con su plan de contingencia”, explicó.

De acuerdo a lo informado por el director de Defensa Civil, el área trabajó en el barrio Alejandro Heredia. “En medio del problema llegamos y evacuamos hacia la escuela Amado Juri. Se trabajó además con el área de bomberos y también participó la Municipalidad que se hizo cargo de esa escuela”, dijo Torres.

Respecto con las rutas provinciales, la Dirección Provincial de Vialidad confirmó que si bien algunos caminos fueron cortados por prevención, por estas horas todas las vías se encuentran habilitadas.



MANZUR CON EL

COMITE DE EMERGENCIA

El gobernador, Juan Manzur, presidió esta mañana la reunión del Comité de Emergencia que se realizó en el Salón Comedor de Casa de Gobierno, para evaluar los daños que causaron las tormentas que se desencadenaron ayer por la tarde en la Capital y el este tucumano.Representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Interior, Defensa Civil, la Secretaría de Obras Públicas, Dirección Provincial de Vialidad, Sepapys y el Ente de Infraestructura Comunitario estuvieron presentes, donde elevaron un informe de cada área.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que los registros de la cantidad de lluvia que cayó entre la tarde del miércoles y las 3 de la madrugada del jueves fueron de 187 milímetros, un registro histórico.



INFORMACION CORRECTA

Inicialmente, medios tucumanos habían informado que dos personas habían perdido la vida como consecuencia del temporal de viento y agua que afectó la capital tucumana y su amplia región, lo que fue tomado por medios nacionales.

Sin embargo, con el correr de las horas se despejaron las dudas. En un primer momento se indicó que un plomero de 65 años identificado como Hugo Antonio Barrionuevo murió por electrocución cuando destapaba canaletas en los techos de una vivienda. El lamentable accidente ocurrió pero alrededor de las 10 de la mañana, mucho antes del inicio de la tormenta que se registró desde las 16 hs.. Barrionuevo había ido hasta la casa de un cliente pero durante las labores de limpieza de la canaleta perdió el equilibrio y cayó sobre unos cables de alta tensión que le causaron la muerte.

Por otra parte, la segunda presunta víctima electrocutada se había registrado por la noche en barrio Alejandro Heredia de la ciudad de Tucumán. Pero la información oficial de la policía y la Fiscalía tucumana descartaron el hecho fatal a partir de un comunicado en el que se brindaron detalles de la intervención de efectivos. "A las 22:45 hs. se toma conocimiento por parte del SIE 911, que en barrio Alejandro Heredia, se encontraba una persona de sexo masculino sin vida, en razón que se había electrocutado en el lugar. Se comisionó personal, que se hizo presente en dicho barrio. Todo el lugar se encontraba sin luz, tanto en la vía pública como en las viviendas. Luego de llamar a la puerta en reiteradas oportunidades, fueron atendidos por Juan José Olarte, de 43 años, quien manifestó que reside desde hace 10 años en esa vivienda junto a su esposa y sus hijos menores de edad, y que en ese lugar no había ninguna persona fallecida y que ellos en ningún momento realizaron algún tipo de llamado al 911", explica en detalle el informe policial.

De esta manera, si bien se confirmó la muerte del plomero de apellido Barrionuevo, la misma no estuvo ligada al temporal y las inundaciones posteriores, mientras el segundo caso se descartó tras una intervención policial.