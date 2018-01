"La inseguridad es sinónimo de desánimo, desinversión, desarraigo"

El pasado martes 16 de enero el ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro recibió en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario a la dirigencia de CARSFE (Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe) a los fines de abordar diversos aspectos relativos a los hechos de inseguridad que acontecen en el ámbito rural.

En representación de CARSFE acudieron a la audiencia su presidente Carlos Castagnani, el vicepresidente Mario Saliva, el secretario Ignacio Mántaras y el coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de la entidad, Gerardo Vicentini, mientras que el Ministro estuvo acompañado por el jefe de Policía, José Luis Amaya, el jefe de la Dirección General Guardia Rural Los Pumas Luis Alberto Magaz, el secretario de Seguridad Pública Omar Gustavo Pereyra, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Dr. Rolando Galfrascoli, y el jefe de Policía de Investigaciones Daniel Corbellini.

Luego de la exposición de los objetivos y de algunos aspectos del diagnóstico de situación elaborados por la Comisión de Seguridad de CARSFE y de la explicación de la modalidad de trabajo de la misma, los presentes acordaron desarrollar un trabajo conjunto en pos de mitigar la situación de inseguridad en las zonas rurales, mediante reuniones periódicas a los fines de implementar y evaluar acciones para mitigar el delito en dicho ámbito.

CARSFE hizo entrega al Ministro de un documento, del cual se difunden algunos párrafos a continuación:

Nos dirigimos a usted, a fin de poner a vuestro conocimiento que nuestra confederación ha creado a partir del 21/07/17 una Comisión de Seguridad Rural cuyo objetivo es analizar el funcionamiento del sistema, desde la prevención del delito hasta la sentencia condenatoria de los imputados y el resarcimiento económico de la víctima.

No es objeto de esta nota abundar sobre la importancia que tiene el sector agropecuario en el PBI provincial. Del mismo modo, tampoco desarrollar el impacto negativo que la inseguridad provoca en la producción haciendo poco eficaces las políticas públicas de incentivo al sector: desde obras de infraestructura (hídricas, viales, de acceso a la salud y a las comunicaciones) hasta planes de recomposición de los sistemas productivos (principalmente lechería y ganadería) o la formación y mantenimiento de pymes agropecuarias o empresas familiares. Como puede verse, la inseguridad es un tema transversal a todos los ministerios respecto de sus políticas orientadas al sector: inseguridad es sinónimo de desánimo, desinversión, desarraigo, destrucción del tejido social agropecuario y abandono de la cultura del trabajo.

Nuestra Confederación está conformada por 30 entidades que le dan a la misma una vasta representación en todo el territorio provincial. A la luz de lo expuesto precedentemente la consideramos una Comisión estratégica y un instrumento que nos permita abordar de manera integral los ilícitos en el ámbito rural, en busca de detectar los puntos críticos para mejorar el funcionamiento de todo el sistema.

Objetivos de la Comisión de Seguridad Rural:

Primarios: Canalizar la representatividad de la Confederación en la interlocución con los poderes del estado (en una primera instancia Ejecutivo y Judicial) de modo que los requerimientos y aportes se efectúen por los canales institucionales formales, de manera periódica: CARSFe con los funcionarios respectivos: Ministro de Seguridad y Fiscal General.

Secundarios: Instalar el concepto de seguridad rural ante las Autoridades, las Instituciones de cualquier orden, la opinión pública y su impacto en la producción.

-Establecer líneas de trabajo y cooperación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación que permitan facilitar la prevención del delito, las denuncias, el accionar policial y encauzar los trámites judiciales a través de fiscales idóneos con el objeto de conseguir condena de los imputados y resarcimiento económico de las víctimas.

-Crear un sistema de gestión que administre las dificultades que las sociedades rurales vayan encontrando en el ámbito de sus territorios y/o asociados.

-Generar información a las sociedades rurales sobre normas de procedimientos (protocolos) para la prevención, la denuncia, la investigación y el seguimiento de las demás instancias judiciales.

Sobre este esquema, se eligió una Sociedad Rural como prueba piloto: Sociedad Rural de Romang, departamento San Javier que comprende una amplia zona de islas, siendo la misma un área muy caliente en materia de abigeato.

Si bien el trabajo se encuentra en sus etapas iniciales y por lo tanto disponemos de estadísticas preliminares, sobre el trabajo realizado en dicho territorio sumado al sistema de recopilación de casos de inseguridad a través de nuestras sociedades rurales y a los primeros resultados sobre protocolos de estandarización de informes sobre actividades realizadas por las entidades, podemos aportar las siguientes conclusiones:

1) No encontramos diferencias en cuanto a la magnitud del delito urbano y el rural.

2) Los productores víctimas en su gran mayoría no denuncian debido a años de ineficacia e impunidad.

3) Esto hace que en apariencia el delito ocurra en cuenta gotas y no sea significativo para la opinión pública. No tiene la repercusión mediática del delito urbano.

4) Hay como una especie de adormecimiento por parte de las víctimas, que especialmente en caso de robo por goteo lo asumen como pérdida hasta que abandonan la actividad.

5) El problema es grave, en los relevamientos realizados la gran mayoría fue víctima de hechos delictivos y es llamativa la cantidad de productores que en el transcurso de años han dejado de vivir en los campos para pasar a vivir en los centros urbanos.

6) Hay problemas de desarraigo, inconvenientes para que los empleados queden en los puestos. Esto trae aparejado dificultades respecto de la seguridad de maquinarias e insumos en establecimientos que quedan sin nadie a cargo. Este punto se irá agravando en la medida que los municipios y comunas sancionen normativas que prohíban el depósito de insumos y maquinarias agrícolas en las áreas urbanas.

7) En todo el territorio actúan bandas organizadas, que efectúan inteligencia previa o actúan bajo zonas liberadas, con logística para realizar el delito y comercializar el producto robado.

8) Estas organizaciones cuentan con algún tipo de protección.

9) Los productores de las zonas peri-urbanas se encuentran totalmente expuestos a todo tipo de delito. En estas zonas se hace muy evidente la ineficiencia del accionar policial debido a las competencias de cada policía, sobre todo si la Guardia Rural del distrito se encuentra alejada de ese centro urbano.

10) En caso de detenidos (imputados), existen estudios de abogados dedicados a dilatar el proceso judicial, recusar jueces de manera que las causas terminen en conjueces (designados por sorteo y en los distritos más periféricos pueden ser abogados no especialistas en derecho penal). Esto retroalimenta el sistema delictivo debido a que los honorarios de estos profesionales son afrontados con otros hechos delictivos por parte de los imputados.

11) La provincia de Santa Fe cuenta con un nuevo sistema procesal penal, donde una vez ocurrido el delito, el fiscal pasa a ser el centro del proceso y La Guardia Rural Los Pumas sólo puede actuar bajo su directiva.

12) No hay fiscales especializados en el delito rural (no entienden de campo) y además de ser pocos en número para todo el territorio, tienen que atender todos los delitos (urbanos y rurales).

13) Una vez efectuada la denuncia (cuando se sortean las dificultades que a veces se presentan para realizarla), no existe adecuada sincronía entre estos dos eslabones (policía y fiscalías) y el productor no encuentra respuestas adecuadas que le den un mínimo de contención.

14) Respecto de la Guardia Rural, no está debidamente entrenada (sobre todo personal citadino que no conoce nada de campo) y mal equipada. Según un informe de SR de Romang la guardia cuenta con 7 hombres para patrullar 500.000 has.

15) La situación es muy preocupante. Además hay que tener en cuenta que en la medida que las autoridades sean efectivas en el combate del delito urbano (altamente demandado en estos momentos por la sociedad), el crimen muta, cambia de modalidad y se va a desplazar a las áreas menos protegidas y el sector rural es sin dudas una de ellas.

Respecto de modalidades delictivas, en términos generales podemos citar para todo el territorio provincial los siguientes delitos: Abigeato en sus distintas modalidades. Faenas clandestinas de uno a varios animales. Sociedad Rural de Romang registró 60 denuncias en 70 días lo que da un promedio de un animal por día. En lo que va del año recopilaron más de 100 denuncias y ningún caso fue resuelto. Un productor denunció que la carne se vende en bolsas en el pueblo a $ 30 el kg o es trasladada de noche en colectivo a la ciudad de Santa Fe y se vende al mismo precio.

La reiteración del delito en un mismo productor es otro factor a tener en cuenta (ensañamiento), un productor de la zona lleva más de 10 carneadas en lo que va del año y 100 desde que comenzó la actividad (todas con denuncias efectuadas).



FAENAS EN RAFAELA

Las faenas que antes ocurrían de noche, ahora se hacen de día y se han reportado casos de encuentro de los encargados durante sus recorridas con los delincuentes con el riesgo que ello implica para la vida. En la zona de Rafaela se reportaron faenas de terneros holando de guachera (guachera del INTA incluida).

Robo de animales (de a uno o tropas). Un informe de la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe reporta para la zona de La Rubia, Colonia Ana, Villa Trinidad y Arrufó faltantes de hacienda en pie en un número que asciende a más de 250 cabezas y con respecto a las faenas clandestinas suman más de 200.

Robo de maquinarias agrícolas (tractores, sembradoras, desencontrados, pulverizadores, etc. o partes de maquinarias como baterías, caja de herramientas, burros de arranque, ruedas, etc.). En este punto, a raíz de la denuncia por la sustracción de un fumigador de arrastre marca Caimán 3000 serie E cercano a la localidad de Ibarlucea en el sur de Santa Fe, la comisión toma conocimiento que la investigación recae en la Fiscal Verónica Caini a cargo de la Unidad Fiscal Especial (UFE) de Causas con Imputados No Individualizados. Según sus declaraciones a Rosario12 en diciembre del 2015, la UFE recibe más de 5 mil expedientes mensuales (delitos urbanos y rurales) y su tasa de esclarecimiento no va más allá del 1.5%.

Silo Bolsas: Robo de su contenido o daño (cortada del silo bolsa). El último reporte recibido fue en Avellaneda, localidad ubicada al NE de Santa Fe donde rompieron bolsas de silos de forraje.

Agroquímicos y otros insumos agrícolas. Semillas para siembra en bolsas y en tolvas. Alambrados recién instalados.

Molinos, según última información muy común en el departamento 9 de julio y no sólo de cilindros por el bronce sino se han reportado casos de robos de molinos completos (torre, máquina y demás accesorios).

Entraderas: El informe de la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe mencionado con anterioridad reporta 60 casos denunciados sobre saqueos a establecimientos.

Robo de cables eléctricos y transformadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), además de herramientas de todo tipo. Un productor cuyo establecimiento se ubica a 3 km de la ciudad de Rafaela fue robado 7 veces durante el 2017 y en 3 oportunidades le robaron el transformador que se encuentra a 6 mts de altura (otro caso de ensañamiento). Los últimos 2 robos fueron el 31/12/17 y el 13/01/18.

Usurpación ilegal de campos: Además del sonado caso que se refiere a un campo de 5.000 has, denominado El Palmar que se ubica al este del Distrito Gato Colorado, con fallo de Cámara de Apelación Civil que favorece al propietario y cuya ejecución (desalojo de los ocupantes no se efectivizó), le ha llegado a la Comisión información de otros campos usurpados en el Departamento 9 de Julio.