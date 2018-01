Bovaglio: “el funcionamiento es óptimo”

Faltan 10 días para el estreno 2018 de Atlético en la PBN, donde deberá defender su mote de puntero y gran candidato al ascenso a la lejana Puerto Madryn. Es por ello que el entrenador de la Crema, Lucas Bovaglio, realizó ante los medios locales un análisis de lo que fue el tercer ensayo ante Libertad y dio un pantallazo de la pretemporada y de lo que se viene de aquí al 4 de febrero.

“Lo que me dejó el juego ante Libertad y los anteriores cotejos, ante Patronato y Newell’s, fueron sensaciones positivas. En líneas generales el equipo está bien, más allá de que uno va probando y viendo algunos jugadores. El funcionamiento es óptimo, se los nota más sueltos y seguramente, en los próximos días iremos afinando el equipo ya pensando en Brown de Madryn. En estos partidos se trató de ir buscando algunas opciones y viendo como se van complementando ante una eventualidad que podamos llegar a tener en el campeonato. Y generalmente, encontramos siempre respuestas positivas”.

Con respecto a si ya tiene el mente el equipo titular o hay alguna duda, el DT rafaelino respondió que “en líneas generales tenemos claro el equipo. Tratamos de ir rotando a los centrales para ir viendo como se complementan entre ellos y ver en qué nivel están, tratando también de ir dándoles la misma cantidad de minutos a todos. Hemos probado otras opciones también, puntualmente hoy -por ayer- en el lateral derecho, pero la verdad la medida de hoy fue buena, ya que Libertad se asemeja mucho más a lo que nos tocó enfrentar en Paraná y Rosario, por la presión, ritmo de juego, porque era más cortado. Igual, se vieron cosas positivas, y si hubiésemos estados más finos en la definición tal vez se hacía algún gol más. Esto en ofensiva, porque defensivamente quedaron muchas cosas por pulir también. Para mi gusto, nos llegaron más de lo que nos deberían haber llegado pero en esas pruebas que uno va haciendo, pueden aparecer desacoples, y algunos quedaron evidenciados”.

Posteriormente, en alusión a que si está conforme con el rendimiento de sus dirigidos que pese al receso, continúan demostrando la idea de juega que se está buscando y que lograron conseguir sobre el final del año, el ex defensor de Atlético y Talleres, entre otros, respondió que “si, la verdad que eso está prácticamente intacto. Los amistosos son una buena medida pero no es un fiel reflejo de la realidad, ya que eso lo vamos a ver en Madryn. Pero uno ve que están bien, creen en la propuesta, en ellos, y hay jugadores que están en el mismo nivel que terminaron el año pasado. Ojalá que a esto lo podamos prolongar por 4 meses más, que serán intensos y en donde nos jugamos cosas importantes”.

Con respecto a que si entre Marconatto y Castro, que han jugado los mismos minutos y han respondido de buena manera, será una de las dudas a disipar, Bovaglio agregó que “si, es una duda entre comillas. Estamos viendo el presente de cada uno, en caso de no estar uno cómo está el otro. Queríamos verlos en la misma cantidad de minutos, entrando desde el banco y siendo titulares, y es verdad que los dos mostraron cosas muy positivas. Los dos han convertido ante Newell’s y bes un puesto que nos da tranquilidad por las opciones que estamos manejando.

Pensando en Brown, y que si el dibujo táctico a utilizar será el mismo que se implementó en Casares, el entrenador comentó que “es una gran posibilidad. Madryn se ha hecho fuerte de local, pero también es un rival que sufre muchísimo cuando lo atacás y cuando no lo respetás. Y la gran mayoría de los equipos que fueron allá ah ido a ver qué pasaba, no proponían nada y se quedaron con las manos vacías, al igual que lo que aconteció en Casares. Nuestra idea es viajar a Madryn con la clara convicción de traer la victoria. Entonces iremos con un equipo ofensivo, tratando de presionarlos y sabiendo que a ellos les cuesta resolver ante un equipo rápido.

Por último, se refirió al buen presente de los delanteros y volantes, que han convertido mucho en lo que va de la pretemporada. “Estamos convirtiendo mucho con los volantes y también lo pudo hacer Gonzalo (por Klusener). Nos gustaría que conviertan todos. Pero por ahí lo noto un poco frustrado y o falto de confianza al Manu Bustos, que por ahí no se le está dando el gol. Igual, los delanteros viven de rachas y como puede tener una racha negativa, en algún momento el arco se le va a abrir y va a empezar a convertir. Bienvenido sea que hizo un gol el Chipi, Maxi Casas y están bien la gran mayoría de jugadores en ofensiva. Entonces, opciones tenemos y de acuerdo a los momentos de cada jugador, les tocará estar en el equipo o afuera”.