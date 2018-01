Julio Forni gestiona para mejorar la calidad de vida

La concreción de una fiesta que se ha convertido en un ícono de la comunidad -La Fiesta Provincial de la Valesana- sin lugar a dudas se convierte en una vidriera para esta población rural de nuestro Departamento, es por ello que mantuvimos un diálogo con el titular de la Comuna local, Julio César Forni, flamante jefe del gobierno local, tras los comicios de octubre pasado.El joven conductor de la Comuna local ofreció detalles de ambiciosos proyectos cuya nómina ofrecemos seguidamente.Forni enfatizó que "encontré saneada la Comuna, yo hace dos años que venía trabajando, en minoría junto a Mendrado y la verdad es que me encontré que estaba muy bien, -ya lo venía viendo- hay que manejarse con un presupuesto chiquito, en los pueblos es así, no tenemos otra, hay que pelearla día a día, pero sabía que me dejaban una Comuna sin deudas".En otro pasaje hizo saber que "el trabajo que fue de campaña y que ahora que salimos a recorrer los campos, la principal obra que hay que atender es la situación de los caminos rurales, es una lucha que viene llevándose a cabo desde la gestión anterior, hay que pelearla mucho, creo que hay que poner énfasis en donde sale la producción, hablé con los tamberos -yo siempre lo fui- y estoy convencido que lo que más necesitan es una salida a los accesos que le permita llegar a la ruta cómodos, porque si no se le da una comodidad, se van, y es lo que está pasando, la cantidad de casas deshabitadas que van quedando, es por ese tema, y también influyen los bajos porcentajes"."La idea es hacer mejorado, tendremos una reunión con gente de Nación para, primero tratar lo del rap tenemos la perspectiva de tener varias toneladas, ya encargamos más de 1.000 y sin costo, sólo el traslado, y estoy contento por ese lado, porque hay mucho que reponer y beneficiará a la colonia ya que el sistema de arenado, en 10 años fue muy afectado y las inundaciones terminaron por llevar todo. En la actualidad, de a poquito estamos trabajando con las herramientas que tenemos, hay que hacerlo despacio porque nos encontramos con un plantel de herramientas reducido."Es una realidad que afecta a todas las Comunas, el año pasado con el Equipar Santa Fe y un ProMuDi algunas empezaron a renovar su parque de maquinarias, muchos de los cuáles provenían de la década del '60. En ese sentido se ha comprado un tractor, que en estos meses terminamos de pagarlo, si bien no es bueno porque es caro -no debiese ser así-, pero se tiene una herramienta más nueva; estamos esperando que salga un plan nuevo, estuvimos hablando con la gente de Pauny, apuntaremos a planes en la Nación y en la Provincia, tenemos un tractor Apache, más nuevo, pero no tiene la suficiente fuerza para las tareas para las que lo requerimos, esta semana hicimos caminos y tenemos la gran suerte que los productores nos prestan su maquinaria, hemos hecho un acuerdo en el que cambiamos tasa por hectárea por este aporte, están muy bien dispuestos y logramos cumplir con las tareas, no debiese ser así pero, merced a estos acuerdos podemos hacer los trabajos y dejamos limpias las cunetas para permitir la salida del agua".En otro pasaje se mostró muy preocupado por el tema de la basura y la necesidad de crear conciencia en la población para no arrojarla en cualquier lugar y también para implementar su separación desde los domicilios. En tal sentido hizo saber que "vamos a empezar un plan desde la escuela, resaltando el uso del biodigestor, el cambio debemos implementarlo a través de los chicos, creo que el mayor problema que tenemos en el país es la falta de educación y la pérdida de jerarquía que se dio en este rubro".También se mostró proclive a que los chicos vayan aprendiendo a hacer trabajos, a alejarse de todas las cosas que les acerca la tecnología, al respecto manifestó la idea de iniciar una labor conjunta con el club, para impulsar la actividad física, la labor en equipo, la confraternidad que esto promueve y el sentido de pertenencia en su más amplia acepción.Más adelante Forni destacó "hoy estamos gestionando lo que se llevó el agua, la inundación se llevó el pavimento del casco urbano, se había firmado un convenio con Provincia, se firmó allá por octubre y hasta hoy todo aumentó un 19%, nos quedamos atrás pero la estamos peleando, no se hará de asfalto, se hará de hormigón, estamos por cerrar con una empresa de Rafaela, estamos negociando, para poder hacerlo".Resaltó el apoyo que reciben de parte del senador Alcides Calvo.En lo atinente a forestación señaló que deberán reponer un 40% lo que significa unos 80 ejemplares nuevos, tratarían de hacer la mitad en este otoño.En cuanto al agua potable manifestó el compromiso de seguir extendiendo la red, ahora se cubrirán dos cuadras en las que está empezando a edificarse.En el tema cloacas -una gran materia pendiente en la localidad, como en otras de la zona, señaló que ya fue suscripto un convenio con ENOHSA, el proyecto está presentado.