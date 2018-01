La Nación condiciona pago a la Provincia

El pago de la deuda que Santa Fe le reclama a la Nación, y que tiene fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, depende la adhesión de la provincia al acuerdo fiscal. Así lo señaló en declaraciones radiales el diputado provincial Federico Angelini, titular de Unión PRO en Santa Fe.El legislador macrista sostuvo que "a partir del 31 de marzo, el gobierno nacional se comprometió a establecer todos los mecanismos de pago de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe", si bien agregó "está faltando un pequeño detalle. Que la provincia adhiera al acuerdo fiscal. Lamentablemente todavía el gobernador Lifschitz, con las diferencias internas que tiene en el Frente Progresista, no puede avanzar en ese tema en la Cámara de Diputados o de Senadores", afirmó Angelini.El referente de Unión PRO en Santa Fe agregó que "lamentablemente, la provincia de Santa Fe no adhirió todavía a eso que el gobernador firmó inicialmente. La adhesión al pacto necesita de un paso parlamentario que el gobernador no está pudiendo obtener. En la Legislatura se va a tener que hacer cargo. A partir de ser refrendado el acuerdo fiscal por parte de la Legislatura, la provincia recibirá compensaciones económicas de la Nación a través de la Caja de Jubilaciones y de distintos fondos coparticipables, y que la provincia no podrá recibir porque no adhiere al acuerdo fiscal".