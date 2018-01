Entre subas y bajas

La quita gradual despertó en las últimas semanas cuestionamiento de distintos sectores de la economía con el argumento de que el Gobierno beneficia al agro. Ante esto, la postura de la entidad fue recordar que en el período 2002-2017 el complejo agroalimenticio aportó en concepto de retenciones u$s 86.450 millones, mientras que el resto los sectores económicos u$s 33.070 millones. "Si se considera solamente al complejo sojero, el aporte fiscal desde 2002 fue de u$s 64.000 millones, equivalentes al 54% del total recaudado por derechos de exportación.