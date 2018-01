Finalizará estudios de posgrado en Alemania

María Victoria de la Torre es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe, ciudad en la que reside, y en 2017 decidió comenzar la Maestría en Negocios Internacionales que dicta UCES Rafaela y será ella una de las primeras alumnas que lo termine en tierras alemanas, posibilidad única que brinda este posgrado a los profesionales que buscan la capacitación constante.De la Torre realizará el primer semestre de la Maestría en Argentina y el segundo semestre de 2018 y primero de 2019 en Alemania, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz. “La decisión de continuar mis estudios allá no fue difícil: desde pequeña tengo una visión sumamente cosmopolita del mundo, visión que mi carrera de grado no hizo más que acrecentar. La posibilidad de estudiar en un país que, tan sólo 70 años atrás estaba en ruinas, con una población disminuida y una economía destruida y que hoy forma parte de las 6 economías más grandes del mundo, además de ser el motor que impulsa el crecimiento de todo el continente europeo, era algo que no podía desaprovechar”.En este sentido, la maestranda aseguró que “las expectativas que tengo al respecto son muchas, no sólo sobre los conocimientos que pueda adquirir sino también sobre las personas que pueda conocer en la misma: hombres y mujeres provenientes de diferentes culturas, viviendo disímiles realidades y con mucho por compartir".Recordemos que la Maestría en Negocios Internacionales de UCES permite a aquellos profesionales interesados obtener una doble titulación con el aval del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y de la Comunidad Europea. La Maestría se plantea como objetivos centrales formar un magíster con capacidad de diseño y gestión de estrategias que le permitan dar cumplimiento a los objetivos de exportar y proyectar internacionalmente a empresas medianas y pequeñas, instituciones financieras y empresariales, así como desempeñarse como funcionarios y consultores que puedan actuar como asesores de instancias gubernamentales u organismos internacionales, en relación con las políticas públicas en materia de negocios internacionales.La carrera de Relaciones Internacionales es sumamente amplia: te brinda conocimientos de política, historia, sociología, cultura general, economía, etc. Sin embargo, pueden encontrarse muchas falencias en lo que a conocimientos sobre comercio exterior se refiere. Considerando que, actualmente, las relaciones económicas internacionales son un área sumamente importante de cualquier vínculo entre estados o entes subnacionales y que, la globalización ha generado acercamientos entre actores públicos o privados sumamente disímiles -facilitando los mismos en forma y tiempo- es que decidí cubrir las lagunas que mi carrera de grado tenía. Esto es lo que me llevó a estudiar la Maestría en Negocios Internacionales de UCES Rafaela.Hay dos cosas que, para mí, hacen que la Maestría en Negocios Internacionales de UCES Rafaela sea diferente a cualquiera de su tipo. En primer lugar, la variedad de áreas en la que se nos instruye ya que no sólo las asignaturas tienen base en el área económica, sino también en lo organizacional, legislativo, pautas para generar negociaciones, etc. En segundo lugar, quiero destacar el grupo humano que forma parte del mismo: la maestría es estudiada por empresarios, miembros de cámaras, trabajadores de las áreas de “Comercio exterior” de diferentes empresas, empleados gubernamentales, profesores, entre otros. Esta diversidad le otorga una gran riqueza a la Maestría, ya que permite una gran profundización en los debates y la posibilidad de aprender de los conocimientos del otro.Si tuviera que darle un consejo a todas las personas que están interesadas en estudiar esta maestría sería que se animen, que no tengan miedo de dar el salto y volver a las aulas. Al ser clases quincenales, la carga horaria se hace sumamente llevadera y es posible compatibilizarla con trabajo, obligaciones personales y la vida familiar. Además, la maestría te enriquece como persona y como profesional; te brinda los conocimientos necesarios para este mundo en constante transición y, con suerte, te hace conocer a profesores y compañeros que te acompañarán un largo trecho de tu vida como colegas.Las inscripciones para la Maestría en Negocios Internacionales ya están abiertas. Aquellos interesados pueden realizar consultas al teléfono (03492) 434198 o correo electrónico [email protected]