Tenía lo robado: dijo que lo compró a un desconocido

Un rafaelino de F. del Signore al 500 fue víctima de la sustracción de un aparato de TV, un taladro y un bolso que contenía un par de zapatillas, un par de mocasines, y un recipiente con vino.Sobre el tema se sabe que agentes de "la 13" en la vía pública ubicaron a quien se llamaría Alexis I., de 21 años de edad, domiciliado en calle E. Poggi al 1800, quien portaba lo que fue robado en la casa del ciudadano denunciante, no pudiendo aclarar la procedencia.Acto seguido se lo trasladó a la dependencia policial -sita en un sector del barrio Villa Dominga- en averiguación de antecedentes.De acuerdo a lo puesto en conocimiento por este Medio, el fiscal de turno dispuso que se lo mantenga en calidad de demorado hasta averiguar si los elementos que tenía en su poder habrían sido denunciados.Así las cosas, tiempo después el sujeto de mención se retiró de la Seccional junto a todas las cosas que portaba, al no existir pedido de detención en su contra.No todo terminó allí, dado que uniformados de la unidad de orden público de referencia se constituyeron en la finca sita en calle E. Poggi al 1800, donde el sujeto antes mencionado comentó que a lo que portaba en momento de ser abordado por los servidores de la ley, lo había comprado a un ciudadano que no conoce.Y en ese acto hizo entrega de un televisor, un taladro y un bolso que contenía un par de zapatillas, un par de mocasines, y un recipiente con vino.