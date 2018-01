"Me hubiese gustado que venga el Papa"

El Obispo de Rafaela, monseñor Luis Fernández, se refirió a la visita del Papa Francisco a Chile y a Perú: "hay 150 países que lo estarán reclamando por ser su líder religioso. Hay que esperar y tener confianza, pero me duele que no haya venido todavía a la Argentina", dijo en declaraciones a la emisora local ADN."A mí me hubiese gustado que venga a nuestro país, al menos para verlo, para encontrarlo, abrazarlo y demostrarle mi alegría. Yo trabajé en Buenos Aires 5 años con él, imaginen la alegría que hubiese tenido de verlo de nuevo. Pero hay 150 países que lo estarán reclamando por ser su líder religioso. Hay que esperar y tener confianza, pero me duele que no haya venido todavía a la Argentina", dijo Monseñor.Expresó además que "todos hablan de él y todos lo utilizan, y es muy vergonzante. Es la bajeza con la que todavía nos movemos en la sociedad. Tenemos que tener respeto de él y ser más cauto con lo que se dice", dijo. En tanto, mencionó que le gustaría que el Papa venga en un "mejor clima": "todos tenemos opiniones, pero tenemos que trabajar juntos, dejar las diferencias atrás, la política", sostuvo.