Buenas perspectivas de agroindustria con Rusia

FOTO MISIONES ON LINE REUNION./ El ministro de Agroindustria Etchevehere con representantes rusos.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que existe "voluntad política para que Argentina y Rusia potencien su relación comercial".Así lo afirmó el ministro en el marco de la visita a la Federación de Rusia, en la que acompañó al presidente Mauricio Macri. Junto a la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, participó de la agenda oficial.Se reunieron además con autoridades, empresarios y representantes de la producción y hoy continúa su viaje por Francia.El ministro Etchevehere destacó en sus diversos encuentros, tanto frente a los presidentes Mauricio Macri y Vladimir Putin, autoridades rusas y empresarios del sector agroindustrial, "el carácter estratégico para la Argentina de su relación con esta potencia mundial, que ha sido históricamente un importante comprador de productos agroindustriales argentinos"."Hoy nos encuentra con un nivel de comercio relativamente bajo que no es representativo del potencial de esta relación. Podemos complementarnos en muchos aspectos, pero para ello debemos resolver algunas cuestiones como también ser más proactivos de ambos lados", dijo.Aclaró que "existe mucha voluntad política en ese sentido, representando esta visita presidencial una muestra de ello, como así también la decisión de nuestro Ministerio de abrir una Consejería Agroindustrial en la Embajada Argentina en Moscú para atender más de cerca la relación".La realidad del comercio bilateral entre ambos países ronda los U$S 800 millones, de los cuales Argentina exportó entre enero y noviembre de 2017 U$S 475 millones, siendo 98% productos del sector agroindustrial.La canasta de productos que vende nuestro país incluye carnes, lácteos, frutas frescas (peras, manzanas y cítricos), tabaco, maní, productos de la pesca, vinos, porotos de soja, semillas de girasol, entre otros. Argentina compra a Rusia fundamentalmente petróleo y fertilizantes.Por su parte, Bircher comentó que "la baja del arancel de importación para el fosfato diamónico, que dispuso recientemente el gobierno argentino y que beneficia principalmente al producto de origen ruso, fue muy bien recibida, tanto por las autoridades como por el empresariado local.