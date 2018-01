Buscando una conciliación, funcionarios reafirmaron transparencia en la licitación

Terminó siendo la primer polémica del año. O aún lo es, todavía habrá seguramente tela para cortar. Pero la licitación por 23 millones de pesos para el alquiler de maquinaria para trabajos varios a realizarse durante este 2018 despertó una serie de preguntas en el PRO que no terminaron de caer bien en el Municipio.

Declaraciones cruzadas, algunas de ellas algo hirientes, hicieron de que Hugo Menossi, referente de Cambiemos, involucre al Intendente Luis Castellano, en una nota publicada en este Medio el último domingo: "Salió a contestar el Castellano..." decía, luego de poner en juego su credibilidad.

Lo concreto que ayer por la mañana, el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; la secretaria de Control de Gestión y Auditoría, Amalia Galantti; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano; el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Daniel Ricotti; y el jefe de Gabinete, Marcos Corach, concurrieron al Concejo Municipal para reafirmar la transparencia de esta licitación.

Lo hicieron acompañados por Daniel Fruttero, de Fiscalía Municipal; la directora de compras, Noelia Chiappero; y Ana Falchini, directora de Obras Viales.

Dado que el llamado a licitación debe realizarse el 9 de febrero y el reinicio de sesiones del Concejo se producirá en marzo, el pedido de informe anticipado por Facebook no podrá ser atendido por los concejales hasta el tercer mes del año, con el proceso licitatorio ya en marcha. Con el fin de no demorar el desarrollo administrativo correspondiente y llevar claridad a los interesados en participar de la licitación, los funcionarios mencionados asistieron, documentación en mano, a conversar con los concejales.

Por parte del cuerpo legislativo estuvieron presentes Raúl Bonino, Jorge Muriel, Marta Pascual, Carina Visintini, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti y Hugo Menossi.



LA PALABRA OFICIAL

La primera en tomar la palabra fue Basano, donde destacó que las explicaciones fueron dadas a los ediles, donde destacó el acompañamiento de la Fiscalía, junto con la de Auditoría y Obras Públicas, personal de carrera, responsables de cada una de las áreas: "explicaron muy claramente cuál es el sentido con que se encara la licitación. También se nos cuestionó por que hacíamos una sola licitación y no hacíamos una por camiones, una por grúa”, prosiguió la funcionaria.

En tanto, agregó que “tenemos que empezar a optimizar los recursos, no solamente económicos, sino también los recursos humanos: no es lo mismo analizar cinco expedientes, cinco licitaciones, realizar cinco aperturas, cinco adjudicaciones, que poder centralizar; entonces, la idea fue esa, unificar y al mismo tiempo transparentar los valores que el municipio va a pagar por las horas de esos equipos de aquí a un año”, aclaró.

Respecto de las diferencias entre esta licitación y una experiencia anterior para la realización de plazas (uno de los puntos cuestionados), Basano refirió: “aquellas eran licitaciones de obras públicas y esta es una licitación por alquiler de equipos, están regidas por normativas distintas, una se rige por la Ley de Obras Públicas y otra por normativas específicas para el alquiler de equipos, es decir que no son comparables entre sí", completó.

En tanto, hizo alusión al escrito que Menossi hizo en su muro de Facebook, a las cuales agregó: "no han sido las correctas, ya que nos enteramos del pedido de informes por un posteo de Facebook”, agregó la secretaria.

Y siguió: “decidimos venir justamente porque que queremos que no quede absolutamente ninguna duda sobre la transparencia del proceso, más teniendo en cuenta que se va a abrir la licitación el 9 de febrero y los concejales van a retomar las sesiones en el mes de marzo, es decir que cuando a nosotros nos llegue oficialmente el pedido de informe, la apertura ya va estar hecha y probablemente hasta la adjudicación esté; entonces, para evitar cualquier malentendido y cualquier duda que pudiera surgir, decidimos venir y aclarar personalmente”, subrayó.

Paso por paso, fue diciendo que “también quiero hacer una aclaración, porque en algún momento se comentó que al ser una licitación tan grande dejaba afuera a los pequeños proveedores, y eso no es así, porque cada uno puede cotizar por lo que tiene, es decir que la adjudicación se va hacer ítem por ítem, si un proveedor tiene un solo camión puede cotizar horas por su camión, si tiene cinco camiones puede cotizar por los cinco, y lo que vamos adjudicar es el menor valor por tipo de vehículo”, ejemplificó.

Sobre el final dijo que “es decir que se presentan cinco o seis cotizaciones de los oferentes, y nosotros adjudicamos un valor-hora, y el resto de los oferentes que quiera trabajar con nosotros tiene que adecuarse a ese valor-hora”, concluyó.