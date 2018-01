Vacunaron más de 100 personas en el Hospital

Durante la mañana de ayer vacunaron a más de 100 personas contra la fiebre amarilla en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de nuestra ciudad, según confirmó en la tarde de la víspera el director del efector público Jorge Bertram, ante la consulta de un cronista de LA OPINION.

En la oportunidad, hubo una larga cola con gente de nuestra ciudad y proveniente de otras localidades como Freyre y Brinkmann de la provincia de Córdoba.

"La vacuna sirve siempre y cuando es colocada unos 10 días previos antes de viajar, para que el sistema inmunológico desarrolle los anticuerpos (defensa)", aclaró Bertram.

Hoy continuará la vacunación de 7 a 11 horas en el vacunatorio del Hospital, que se encuentra ubicado sobre calle Lisandro de la Torre, pasando la capilla.

Anteayer hubo una reunión en el Nodo de Salud y sus funcionarios decidieron este calendario de vacunación entre ayer y hoy, que incluye también a la ciudad de Sunchales hasta el viernes inclusive.

"Tenemos stock y cada vacuna contiene 10 dosis", destacó el director del Hospital rafaelino.



¿QUIENES SE

PUEDEN VACUNAR?

Desde los 6 meses hasta los 60 años, estando exceptuados lo que están fuera de esas edades y las embarazadas. Ante cualquier duda, que el paciente consulte a su médico de cabecera o de confianza para determinar si corresponde o no ser vacunado.

No es obligatoria, pero es aconsejada para los viajantes a Brasil, especialmente desde la ciudad de Río de Janeiro hacia el norte del país.



¿QUE Y COMO

SE TRANSMITE?

Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos hematófagos infectados previamente por el virus, perteneciente a la familia Flaviviridae.

Se describen clásicamente en América dos ciclos de transmisión de la fiebre amarilla, el selvático y el urbano. El ciclo selvático es mantenido entre primates no humanos y mosquitos típicos de la selva. En el ciclo urbano, intervienen el hombre y mosquitos Aedes Aegypti, vector con características domésticas.