Atlético repatrió al Roly y se prueba ante Libertad

Finalmente, después de varias idas y vueltas, Rodrigo Depetris va a volver a jugar en Atlético de Rafaela. El nacido en San Jorge, de 27 años, era el único nombre que estaba en carpeta desde hace un mes para reforzar el plantel que dirige Lucas Bovaglio. El volante-delantero o polifuncional este martes, luego de haber acordado todo con la dirigencia albiceleste el pasado lunes, pudo resolver su salida de Tigre, en donde no iba a ser tenido en cuenta y tenía contrato hasta junio, y en las próximas horas estará en nuestra ciudad para sumarse a la pretemporada albiceleste y ponerse a disposición del entrenador.

De esta manera, Atlético repatriará a un hombre surgido de la cantera, ya que debutó con la Crema en 2009 y es recordado por haberle marcado, el 24 de mayo de 2014, el gol a Colón en la cancha de Rosario Central por el desempate de la Primera División, donde los rafaelinos pudieron mantener la categoría, mandando a la B a los Sabaleros.

Ya con la vuelta del Roly, quien también tuvo un paso por Sarmiento de Junín, Atlético abrochó su primera y única incorporación con vistas a la segunda parte de la Primera B Nacional, que lo tiene como único puntero y donde tendrá como gran objetivo lograr el retorno a Primera División.



ULTIMO AMISTOSO

Ya en lo estrictamente futbolístico, este miércoles, desde las 8:30 y en el estadio Monumental -abierto para el público en la doble bandeja de calle Víctor Manuel-, Atlético recibirá a Libertad de Sunchales en el tercer y último ensayo de pretemporada. En principio, se disputarán 2 tiempos de 80’ cada uno, aunque el entrenador albiceleste no dio pistas del probable equipo titular. Lo que sí anticipó el DT en la práctica de ayer en el predio del autódromo es que habrá algunas variantes, con lo cual no se repetirá la alineación que empató frente a Patronato en Paraná y ante Newell’s en Rosario.

Igualmente, el técnico probará algunas alternativas en defensa -Olivera y Lazzaroni conformarían la dupla de centrales- y en ataque -podría ingresar Marconatto, de buen partido ante la Lepra-. Otro dato que se definió también es que el equipo que salga a jugar hoy ante el Cañonero, que se está preparando para afrontar la Reválida del Federal A, no será el titular que el domingo 4 de febrero visitará a Guillermo Brown en Puerto Madryn, sino que el probable 11 inicial se verá el sábado cuando se realice un ensayo ante la Reserva de Lito Bottaniz.