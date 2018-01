Ganaron los rafaelinos Piedrabuena y Tomasini

Con nada menos que 135 pilotos inscriptos y unos 900 espectadores, el Torneo Oficial 2018 del Motociclismo Zonal Sancristobalense, desarrolló un atractivo programa mecánico en el circuito "Jorge Marengo" de Suardi.Dos representantes de esta ciudad lograron imponerse en sus categorías. Tobías Piedrabuena lo hizo en Minimotos -escoltado por el también rafaelino Agustín Schatzle- y David Tomasini festejó en 4T 110 Libre. Los resultados fueron los siguientes:1º Tobías Piedrabuena, a 72,359 Km/h; 2º Agustín Schatzle; 3º Agustín Delgado; 4º Ramiro Vidal; 5º Nicolás Strumia; 6º Agustín Teruel; 7º Jordan Nazzi; 8º Benjamín Peralta; 9º Benjamín Ibarra y 10º Ian Olmedo.1º Andrés Sapia, a 72,508 Km/h; 2º Franco Páez; 3º Santiago Herrera; 4º Santiago Martina; 5º Gabriel Strumia; 6º Luis Gorosito; 7º Leonardo Pagani; 8º Tomás Ancharuk y 9º Marcelo Nazzi.1º Gastón Borgoño, a 74,871 Km/h; 2º Lucas Taralli; 3º Leandro Alesandria; 4º Bruno Carrillo; 5º Martín Brondino; 6º Jordan Doro; no clasificaron Adriel Delgado (Suardi) y Facundo Carrizo (Bernardo de Irigoyen).1º Santiago Martina, a 77,062 Km/h; 2º Julián Rosatti; 3º Valentín Haedo; 4º Francisco Vélez; 5º Emiliano Páez; 6º Mateo Carrillo; 7º Jorge Rodríguez; no clasificaron Santino Ponce y Agustín Schatzle.1º Sebastián Mansilla, a 77,652 Km/h; 2º Diego Montes; 3º Fabio Fornero; 4º Gastón Borgoño; 5º Adrián Escala; 6º Alexandro Dal Torrione; 7º Emanuel Chaparro; 8º Andrés Sapia; 9º Mauricio Forni y 10º Lucas Taralli.1º Franco Bertolini, a 76,568 Km/h; 2º Sebastián Mansilla; 3º Lautaro Oprandi; 4º Franco Páez; 5º Alejo Miglio; 6º Alejandro Giordano; 7º Matías Butigliero; 8º Matías Ocampo; no clasificaron Fabio Fornero y Luis Gorosito.1º David Tomasini, a 79,267 Km/h; 2º Lisandro Baroni; 3º Máximo Vicente; 4º Pablo Fauda; 5º Lucas Fornero; 6º Gastón Gilbert; 7º Julián Varaldo; 8º Ezequiel Caviglia; 9º Ezequiel Peralta y 10º Julián Rossatti.1º Juan Pablo Traversa, a 79,989 Km/h; 2º Mariano Carosella; 3º Nicolás Ares; 4º Fernando Bosque; no clasificaron Emiliano Hoyos; Lucas González y Lisandro Baroni.1º Iván Carrizo, a 82,271 Km/h; 2º Roger Buffa; 3º Juan Viganoni; 4º Gonzalo Delgado; 5º Lucas Cazzabone; 6º Joaquín Castaño; 7º Nicolás Andrich; 8º Nicolás Pereyra; 9º Renzo Lucatto; 10º Matías Varaldo... 15º Mauro Busto.1º Matías Lorenzato, a 83,693 Km/h; 2º Marcos Bortolotti; 3º Maximiliano Varas; 4º Roger Buffa; 5º Joaquín Castaño; 6º Hernán Villacreces; 7º Danilo Paulón; 8º Josué Vietti; 9º Gianfranco Brunetto y 10º Cristian Borga.