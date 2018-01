"La forma del agua" con trece nominaciones

LOS ANGELES, 24 (AFP-NA). - Trece es para los supersticiosos un número de mala suerte, pero para Guillermo del Toro representa una excelente noticia: el número de nominaciones al Oscar que este martes recibió su aclamada cinta "La forma del agua".El filme fantástico, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, fue nominado a mejor película y Del Toro a mejor director."Comparto esta nominación con todos los jóvenes cineastas de México y América Latina que ponen sus esperanzas en este oficio y las íntimas historias de su imaginación", dijo el mexicano de 53 años, fanático de los monstruos, en un comunicado.Octavia Spencer, Sally Hawkins y Richard Jenkins entraron en las categorías de actuación."Guillermo me dio un regalo con este papel, esta película", dijo Hawkins, quien optará a mejor actriz de reparto. "Nos dio un trabajo soñado", coincidió Spencer, nominada a mejor actriz.La película del mexicano -nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres estatuillas pero no la de director- compite también por guión original, dirección de fotografía, edición, banda sonora y vestuario. Además, edición de sonido, diseño de producción y mezcla de sonido.La cinta bélica "Dunkerque" recibió por su parte ocho nominaciones y "Tres anuncios por un crimen", siete. "El hilo fantasma" y "Las horas más oscuras" obtuvieron seis cada una.Como otros premios de esta temporada, la entrega de los Oscar se celebrará en medio de una ola de escándalos sexuales que sacudieron a Hollywood y dieron vida a movimientos como #MeToo o Times Up, que ha abogado contra los abusos en la industria y exigido más equidad de género.Un ejemplo fueron las denuncias contra James Franco apenas minutos después de ganar el Globo de Oro, que acabaron con cualquier chance que hubiera podido tener en los Oscar: no fue nominado.Sí lo fue Christopher Plummer por "Todo el dinero del mundo", adonde llegó a último minuto para filmar las escenas de Kevin Spacey luego de que fuera excluido por denuncias de acoso sexual.Greta Gerwig fue la única mujer nominada en la categoría de dirección por "Lady Bird", y la quinta mujer nominada en esta categoría en las 90 ediciones de este prestigioso premio, que ha encarado en el pasado fuertes críticas por falta de diversidad racial y de género.También en la categoría de mejor fotografía fue nominada una mujer, esta vez por primera vez en la historia de los Oscar: Rachel Morrison, por "Mudbound: El color de la guerra"."Espero que esta nominación sirva para incentivar a que más mujeres se echen la cámara al hombro", dijo Morrison."Lady Bird" compite además por la estatuilla a mejor película junto a "Tres anuncios por un crimen", "Las horas más oscuras", "Llámame por tu nombre", "Dunkerque", "Los archivos del Pentágono", "El hilo fantasma" y "¡Huye!", además de "La forma del agua".Los premios se entregan el 4 de marzo en Hollywood y las predicciones apuntan a que la cinta ganadora será "Tres anuncios por un crimen", el drama dirigido por Martin McDonagh -no nominado- sobre una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por la lentitud de la investigación policial sobre la muerte de su hija.Gary Oldman ("Las horas más oscuras") fue nominado por su aclamada interpretación como el primer ministro Winston Churchill y hay consenso en que se llevará el premio. También lo hay con Allison Janney ("Yo, Tonya), Frances McDormand y Sam Rockwell ("Tres anuncios por un crimen")."Coco", la cinta animada de Disney inspirada en el día de Muertos de México, es otra apuesta segura, mientras que la chilena "Una mujer fantástica" -sobre una transgénero que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios y violencia- fue nominada a mejor cinta en idioma no inglés.Ganar el Oscar "significa que la película va a ser vista por mucha gente y eso no puede sino ser bienvenido", dijo su director, Sebastián Lelio, a la AFP días atrás.Los casi 6.000 miembros de la Academia disponen ahora de más de un mes para votar por los ganadores.