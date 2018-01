Se van poniendo en marcha

Más allá que todavía restan cerca de dos meses para el inicio de la competencia, ya los equipos de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol están empezando a ponerse en marcha. Anoche fue el turno de Ferrocarril del Estado, que comenzó su pretemporada nuevamente con Roberto Medrán como entrenador y Marcelo Gómez en la parte física.Los "Bichitos Colorados" irán por otro año de protagonismo en la lucha por el título y lo demuestra la contratación de Fernando Beltramo, el ex jugador de Peñarol, Libertad de Sunchales y Belgrano de Paraná, informada sobre el fin de semana pasado. Además, volverá al club el defensor Fernando Ludueña y también fue contratado el volante Nicolás Saavedra.SPORTIVO TENDRA AOLIVERA Y RUATAEl viernes pasado, como lo anunciáramos oportunamente, dio inicio la pretemporada de Sportivo Norte con el segundo ciclo en la institución de Javier Berzero. Una de las caras nuevas que se suma es la de un viejo conocido, el delantero Rodrigo Olivera, mientras que también comenzó a entrenar con el plantel el volante Alejandro Ruata. Ya habían sido anunciados Alan Zbrun, Darío Lozano, Gastón Pianetti y Juan José Jaime.CAMBIO DE FECHA ENTACURAL-SAN JORGEAtento a que Atlético San Jorge debe disputar la Copa Argentina la misma fecha en que estaban programados los partidos vs. Dep. Tacural por la Copa Federación, luego de un arreglo entre ambas instituciones quedó confirmado que los encuentros se jugarán los siguientes días y horarios: Llave “E” Partido de ida:horas en San Jorge. Revancha: Dep. Tacural vs. Atl. San Jorge,a las 21:15 (estadio a confirmar).