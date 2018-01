Mascherano se va de Barcelona

El Barcelona se despedirá este miércoles oficialmente de su central Javier Mascherano, confirmando la salida del internacional argentino, que, según la prensa española, recalará en el Hebei Fortune Chino. "Javier Mascherano deja el FC Barcelona después de ocho temporadas. El jugador argentino recibirá una despedida institucional por parte del Club este miércoles", afirmó la entidad azulgrana en un comunicado. Al día siguiente, el Jefecito podrá despedirse de los aficionados azulgranas en un pequeño homenaje que se llevará a cabo antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Espanyol (derrota 1-0 en la ida). El Barcelona no precisa el destino del central argentino, que según la prensa española, ha fichado por el Hebei Fortune chino. "El FC Barcelona ha hecho público el plan de despedida de Javier Mascherano, que este viernes se incorporará a la concentración de su nuevo equipo, el Hebei Fortune chino, que está haciendo la pretemporada en Marbella (sur de España)", publicó en su edición en línea el diario Mundo Deportivo. En diciembre pasado, el rotativo catalán Sport aseguraba que el Barça y el Hebei habían llegado a un acuerdo para el traspaso del argentino al equipo asiático por 10 millones de euros (12,2 millones de dólares). El diario afirmaba que la operación estaba pendiente de que el club azulgrana pudiera recuperar al lesionado Samuel Umtiti o se produjera la llegada de otro defensa, condición que se ha cumplido con el fichaje del colombiano Yerry Mina. Mascherano llegó al Barcelona procedente del Liverpool en 2010 y desde entonces ha ganado 18 trofeos con los azulgranas, incluidos cuatro títulos de Liga, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, almorzó ayer con el delantero Gonzalo Higuaín, que le confirmó su disponibilidad para los amistosos de marzo ante España e Italia, en los que volverá a vestir la camiseta albiceleste luego de nueve meses. Es que Higuaín solo participó del primer tiempo del primer partido de la era Sampaoli, el 1-0 frente a Brasil por un amistoso en Australia, y luego no volvió a ser convocado siquiera, mitad por la resistencia de la opinión pública y otro poco porque al DT no le gustó que se fuera de vacaciones cuando había que viajar a Singapur en la continuidad de la gira. Lo cierto es que el tiempo cura las heridas y Sampaoli sabe que "Pipita" es uno de los delanteros más en forma en el fútbol europeo, gracias a su destacada actuación en la Juventus, tanto en la Serie A de Italia como en la Liga de Campeones. El DT de la Selección junto a su ayudante de campo Sebastián Beccacece estuvieron el lunes en el choque entre el equipo de Turín y Genoa, que terminó con triunfo 1-0 para los locales, aunque Higuaín no pudo convertir, en una "sequía" que ya lleva varios partidos. En la temporada, Higuaín disputó 26 partidos entre la Liga y la Champions, en los que convirtió once goles, siete de derecha y cuatro con la pierna zurda. Y este martes lo fue a buscar directamente al entrenamiento -allí también vio a Paulo Dybala, que se recupera de un desgarro- y luego almorzaron para charlar y seguir zanjando esa reticencia que Higuaín tomó para con la Selección, tras las críticas recibidas por sus actuaciones y fallas en las finales perdidas recientemente. Luego de una reunión "positiva", tal como la calificaron desde el entorno de ambos protagonistas, la convocatoria para los amistosos de marzo ante Italia y España es un hecho. Los integrantes del cuerpo técnico vieron bien físicamente a Higuaín y, principalmente, bien de la cabeza para volver a ponerse la camiseta albiceleste. Sampaoli, después de más de 20 días de recorrida por distintas ciudades europeas, tiene previsto reunirse con Mauro Icardi, capitán del Inter, el próximo jueves.